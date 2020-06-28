ЦИК России сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

Сайт Конституция2020.рф содержит информацию о поправках в Конституцию России и об общероссийском голосовании.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В информационном центре Центральной избирательной комиссии России сообщили о DDoS-атаках на сайт Конституция2020.рф, передает РИА Новости.

"С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура", - говорится в сообщении.

В первый день голосования по поправкам сообщалось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.

Голосование по поправкам в основной закон страны назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании Посольства России. Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.

Накануне военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Голосование прошло на территории военного санатория российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Гагре. Во время голосования на участке присутствовали члены выездной участковой комиссии посольства России в Абхазии и российской военной базы.

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