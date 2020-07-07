Посткарантинный рекорд: в Сочи встретили стотысячного туриста

С начала года Сочи посетили 1,2 миллиона гостей. По прогнозам специалистов, в июле планируется 90-процентная загрузка отелей и санаториев курорта. В августе она может составить 100%.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В аэропорту Сочи торжественно встретили стотысячного туриста летнего сезона, сообщает администрация города.



Стотысячным туристом стал Илья Медведев, который прибыл на курорт вместе с женой и двумя детьми.

"Для нас это большая неожиданность. Даже сначала отнеслись к словам о стотысячном пассажире немного настороженно, все-таки не каждый день такое случается. Приятно видеть, как нас встретили в Сочи, как здесь рады гостям. Я надеюсь, наш отдых пройдет так же ярко и красочно", - сказал Илья Медведев.

В подарок от администрации Сочи семья Медведевых получила именной сертификат на услуги парка развлечений и сувенирную продукцию с логотипом города-курорта, отель, в котором остановилась семья Медведевых, подарил туристам бесплатный трансфер с гидом, который провел для семьи часовую вводную экскурсию.

Ранее сообщалось, что с окончанием карантина на российских трассах на южном направлении образовались пробки из-за туристов, которые хотят добраться до моря.

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