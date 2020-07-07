16:05 10 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR80.27
Поиск

Посткарантинный рекорд: в Сочи встретили стотысячного туриста

© Foto / Официальный портал города Сочи
В мире
Получить короткую ссылку
80121
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200707/1030488566/Postkarantinnyy-rekord-v-Sochi-vstretili-stotysyachnogo-turista.html

С начала года Сочи посетили 1,2 миллиона гостей. По прогнозам специалистов, в июле планируется 90-процентная загрузка отелей и санаториев курорта. В августе она может составить 100%.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В аэропорту Сочи торжественно встретили стотысячного туриста летнего сезона, сообщает администрация города.

© Foto / Официальный портал города Сочи
Сочи встретил 100-тысячного туриста

Стотысячным туристом стал Илья Медведев, который прибыл на курорт вместе с женой и двумя детьми.

"Для нас это большая неожиданность. Даже сначала отнеслись к словам о стотысячном пассажире немного настороженно, все-таки не каждый день такое случается. Приятно видеть, как нас встретили в Сочи, как здесь рады гостям. Я надеюсь, наш отдых пройдет так же ярко и красочно", - сказал Илья Медведев.

В подарок от администрации Сочи семья Медведевых получила именной сертификат на услуги парка развлечений  и сувенирную продукцию с логотипом города-курорта, отель, в котором остановилась семья Медведевых, подарил туристам бесплатный трансфер с гидом, который провел для семьи часовую вводную экскурсию.

Ранее сообщалось, что с окончанием карантина на российских трассах на южном направлении образовались пробки из-за туристов, которые хотят добраться до моря.

Читайте также:

 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Клубника, виноград и боевые искусства: облик села Лабра
Общий сбор: корабли Северного флота ушли в поход
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться