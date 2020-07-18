Лайнер "Князь Владимир" не выпускают из порта Сочи

Навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной для "Князя Владимира" с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С марта по октябрь судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта навигация была остановлена из-за пандемии.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Лайнер "Князь Владимир" не может покинуть порт Сочи, так как его судовладелец ООО "Черноморские круизы" не получил разрешения от Роспотребнадзора на выход судна для осуществления круизного сообщения, сообщается на сайте "Черноморских круизов".

"Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта", - заявил генеральный директор судовладельца Виктор Глуховщенко.

Теплоход должен возобновить навигацию 19 июля.

"Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что теплоход "Князь Владимир" не будет заходить в порт Сухума в 2020 году. Планировалось, что "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума с мая по сентябрь, по графику лайнер должен был зайти в Абхазию шесть раз в этом году.

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