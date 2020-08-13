Вирус отложил круизы: отменены все рейсы "Князя Владимира" в 2020 году

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Все рейсы теплохода "Князь Владимир" в 2020 году отменены, об этом сообщает судовладелец лайнера ООО "Черноморские круизы".

"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год", - говорится в сообщении.

В ООО "Черноморские круизы" заявили, что туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год.

"Князь Владимир" должен был возобновить навигацию 19 июля. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края.

В том числе планировалось, что "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума с мая по сентябрь, по графику лайнер должен был зайти в Абхазию шесть раз в этом году. 6 июля стало известно, что теплоход не будет заходить в порт Сухума в этом году.

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