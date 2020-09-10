В России разрабатывают новый закон, упрощающий получение гражданства

9 сентября проект прошел нулевые чтения в Общественной палате России, в окончательном виде текст нового закона может появиться в 2021 году.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В России разрабатывается новый закон, который упросит получение гражданства и трудоустройство иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

Концепцию нового федерального закона подготовило и уже обсуждает Министерство внутренних дел страны совместно с федеральными органами исполнительной власти, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, с введением закона изменятся режимы пребывания на территории России, а также упростится процедура оформления документов, планируется прописать разделение миграционных режимов.

"Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость... Сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства", - сказала Казакова.

Она отметила, что упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.

"Если иностранный гражданин прибывает с целью работать, он сможет просто, качественно оформить все документы. Для этого будут вводиться электронные реестры различные. Реестр работодателей, реестр работников-иностранных граждан. Мы движемся в сторону документов с электронными носителями. Даже документы, которые будут выдаваться в электронном виде", - уточнила Казакова.

В настоящее время МВД России ожидает замечания и предложения к разработанной концепции. А сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.

Предыдущий закон об упрощении получения гражданства России президент страны Владимир Путин подписал в апреле 2020 года. Этим законом аннулировалось условие отказа от предыдущего гражданства, смягчились условия об обязательном трехлетнем сроке проживания на территории России для некоторых заявителей, также еще ряд положений, упрощающий получение гражданства России.