Армения, Азербайджан и США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник, говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, которое распространил госдепартамент США, сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства отмечается, что 24 октября министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

"(Они - ред.) подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению соглашения о гуманитарном прекращении огня, которое было согласовано в Москве 10 октября, что было подтверждено в заявлении в Париже 17 октября, в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года", - говорится в заявлении, размещенном на сайте госдепартамента.

"Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 8.00 по местному времени 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter подтвердил факт достижения договоренности и подчеркнул, что главы МИД Армении и Азербайджана "обязались ввести и соблюдать режим прекращения огня с полуночи (по времени Вашингтона - ред.)".

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.