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Число жертв землетрясения в Турции достигло 114 человек

© AFP 2019 / YASIN AKGUL
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир, в пятницу 30 октября. Поисково-спасательные работы на завалах продолжаются.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 114, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах двух разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 1713 афтершоков.

© REUTERS / KEMAL ASLAN
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу днем, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где погибли два человека, 19 получили ранения.

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