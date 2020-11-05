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Будьте аккуратны: переболевших COVID призывают соблюдать меры наравне со всеми

© Sputnik / Павел Бедняков
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Sputnik Абхазия
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По последним данным, число случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 48 005 784. Скончались 1 224 111 пациентов.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости.

Основная защита от коронавируса – это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Альтштейн призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными, отмечается в сообщении агентства.

"Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек. Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", – объяснил вирусолог.

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В сообщении отмечается, что вероятность повторного заражения можно оценить уже во время первой болезни. Альтштейн считает, что на основе первого иммунного ответа можно делать прогноз.

"Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, то это вопрос, который пока недостаточно изучен", – заключил вирусолог в интервью.

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