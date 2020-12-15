Мурашко: в России 80% инфицированных COVID-19 лечатся дома

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 26 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5181 без клинических проявлений.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 80% инфицированных коронавирусом в России – 900 тысяч человек - получают помощь амбулаторно, в стационарах проходят лечение 216 тысяч, пишет РИА Новости.

"В целом сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно. Это 900 тысяч пациентов, и на стационарных койках находятся на лечении 216 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам министра, 15 тысяч пациентов находятся на провизорных койках, где ждут подтверждения диагноза.

Глава Минздрава также сообщил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты.

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