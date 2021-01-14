Изъяли даже то, что не нужно было: задержанный в Латвии журналист рассказал об обысках

В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Задержанный в начале декабря в Латвии русскоязычный журналист Андрей Яковлев назвал действия латвийских спецслужб репрессивными методами, которые ограничивают средства массовой информации.

С журналистом поговорил RT в рамках второй серии проекта #Своихнебросаем. Андрей Яковлев, бывший редактор портала Baltnews.lv рассказал, как группа людей зашла к нему домой и проводила обыск.

"Изъяли все. Даже то, что не нужно было изымать. Единственное, что на днях вернули, это модем, на котором нет никакой информации, и роутер", - сказал Яковлев.

В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Как утверждают спецслужбы, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС (статья 84 УК Латвии - нарушение установленных международными организациями и Латвийской Республикой санкций).

Ранее, 3 декабря, СГБ Латвии провела обыски, допросы и изъяла оргтехнику у авторов, публиковавшихся в том числе на российских порталах Baltnews и Sputnik Латвия. Латвийскими спецслужбами были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских авторов, в том числе бывший главный редактор Baltnews.lv Андрей Яковлев, публицист Владимир Линдерман, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская.

В России широко осудили притеснения журналистов в Прибалтике. Накануне МИД России в очередной раз выразил серьезную обеспокоенность и тревогу в связи с нарушением прав русскоязычных журналистов в прибалтийских странах, в ведомстве расценили эти действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.

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