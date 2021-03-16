Защитный эффект при вакцинации "Спутником V" проявляется у всех привитых

Российский Минздрав зарегистрировал с начала пандемии три вакцины от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутник V" есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться, сообщает РИА Новости

"91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся семи-восьми с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых... показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции", - сказал он на брифинге.

Гинцбург также отметил, что вакцинация "Спутником V" дает 100% защитный эффект.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

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