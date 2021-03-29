Возобновлена навигация по Суэцкому каналу

Снять с мели перекрывший движение по Суэцкому каналу контейнеровоз удалось к утру понедельника 29 марта.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Навигация по заблокированному ранее контейнеровозом Суэцкому каналу восстановлена, пишет РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

"Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — сказал Мамиш.

При этом египетские власти считают, что ответственность за инцидент с контейнеровозом лежит на капитане судна, они намерены потребовать компенсацию у владельцев контейнеровоза.

Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, в свою очередь, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.

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