Вакцина "Спутник Лайт" может вдвое снизить риск заражения коронавирусом

Схема вакцинации "Спутником Лайт" подразумевает только один укол и более короткий период выработки антител.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

По словам ученого, использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.

Минздрав России зарегистрировал "лайт-версию" вакцины от коронавируса "Спутник V" 29 марта. Как и первый препарат, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза испытаний.

Схема подразумевает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 процентов.

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