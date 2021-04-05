Гинцбург объснил нежелание Евросоюза вывести "Спутник V" на свой рынок

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию в странах Евросоюза.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Евросоюз не торопится пускать на свой рынок российскую вакцину "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт из-за опасений, что российская вакцина станет слишком серьезным конкурентом европейским препаратам, заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V", опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", — сказал он.

ЕС предпринимает срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса, заявили на прошлой неделе в Службе внешней разведки России. Об этом говорит, в частности, недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза".

Глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке", - отметили в СВР.

"Спутник V" был зарегистрирован в России еще в августе 2020 года. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проходят пострегистрационные испытания.

Российская вакцина с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. По данным СМИ, ожидается, что российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.

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