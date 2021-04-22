"Сохраняем бдительность": НАТО прокомментировала завершение учений в России

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. НАТО считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя альянса, который прокомментировал объявление о завершении учений России на юге страны.

"Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что альянс поддерживает Украину и призывает Россию к соблюдению международных обязательств, а также к выводу всех сил с украинской территории.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.

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