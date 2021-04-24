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Байден признал геноцид армян в Османской империи

© AP Photo / Andrew Harnik
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Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи, пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. 

Мемориал памяти жертв геноцида армян Цицернакаберд. Архивное фото.
© AFP 2019 / KAREN MINASYAN
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"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", - говорится в заявлении Байдена.

"Мы чтим память жертв Meds Yeghern, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - подчеркнул президент США.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией.

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

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