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Экономисты предупредили о скором мировом кризисе

© Sputnik / Брайан Смит
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Sputnik Абхазия
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Текущее монетарное стимулирование глобальной экономики спровоцирует перегрев рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. И "охладить" экономику под силу будет только очередному циклическому спаду, считают эксперты.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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Специалисты составили два основных сценария мировой экономики. Согласно базовому варианту, завершение пандемии прогнозируется в середине текущего года, темпы роста мирового ВВП составят 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82–85 долларов за баррель к концу десятилетия. Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2–3% в год, а стоимость нефти снизится до 50–55 долларов за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до 65 долларов к 2030 году.

Оба варианта прогноза на ближайшее десятилетие объединяет циклический спад, который, по мнению экономистов ЦМАКП, произойдет в середине 2020-х годов. В базовом сценарии он станет следствием перегрева рынков на фоне монетарного стимулирования, а в консервативном — логичным продолжением долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за долгой пандемии.

"В 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1-2%", — заявляют эксперты.

Оценивая перспективы российской экономики, эксперты ЦМАКП прогнозируют, что характер ее динамики будет сдержанным из-за сырьевой направленности. ВВП на протяжении 10 лет будет расти на 1,5–2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю.

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Экономисты ЦМАКП смоделировали три сценария для России до 2030 года.

Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций в России, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления. Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".

Согласно второму сценарию "социальный разворот" экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также МРОТ и пенсий. Такие действия повлекут за собой благоприятные последствия как для населения, так и для потребительского спроса, но окажут давление на доходы компаний. В результате это будет сдерживать модернизацию производственного аппарата и повлияет на торговый баланс через ускоренное расширение импорта.

Реализация третьего сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения.

Впрочем, авторы доклада отмечают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.

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