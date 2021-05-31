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Метеорологи: затормозить глобальное изменение климата пока не удалось

© REUTERS / Lucas Jackson
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Sputnik Абхазия
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Парижское соглашение по климату предполагает, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на снижение содержания в атмосфере уровня углекислого газа и удержание прироста температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Об этом сообщает РИА Новости

Вероятность такого развития событий достаточно большая - 40 процентов, считает Вильфанд. При этом он подчеркнул, что если не усилить меры по снижению воздействия на окружающую среду, то потепление может быть значительнее. Например, на два градуса. Метеоролог напомнил, что с программой сдерживания глобального потепления, которую принимали в 2015 году в Париже, согласились все.

"Можно с большой степенью вероятности, можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Но для того чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, какие меры позволят не перегревать планету. В первую очередь, это снижение выбросов СО2 в атмосферу. Это дало бы надежды на уменьшение влияния цивилизации на климат. Кроме того, специалист считает, что следует переходить на замкнутые энергетические системы.

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