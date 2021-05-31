Метеорологи: затормозить глобальное изменение климата пока не удалось

Парижское соглашение по климату предполагает, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на снижение содержания в атмосфере уровня углекислого газа и удержание прироста температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию в год.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Глобальная температура в ближайшие пять лет может превысить климатическую норму на полтора градуса, это означает, что человечеству пока не удалось затормозить глобальное изменение климата, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом сообщает РИА Новости

Вероятность такого развития событий достаточно большая - 40 процентов, считает Вильфанд. При этом он подчеркнул, что если не усилить меры по снижению воздействия на окружающую среду, то потепление может быть значительнее. Например, на два градуса. Метеоролог напомнил, что с программой сдерживания глобального потепления, которую принимали в 2015 году в Париже, согласились все.

"Можно с большой степенью вероятности, можно говорить о том, что не удастся удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Но для того чтобы удержать температуру в пределах двух градусов, нужно усиливать те меры, которые намечались в 2015 году", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, какие меры позволят не перегревать планету. В первую очередь, это снижение выбросов СО2 в атмосферу. Это дало бы надежды на уменьшение влияния цивилизации на климат. Кроме того, специалист считает, что следует переходить на замкнутые энергетические системы.

Читайте также: