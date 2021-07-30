Врачи рассказали об особенностях течения COVID при дельта-штамме

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Он отметил, что дельта-штамм гораздо быстрее распространяется и течение болезни намного тяжелее.
"Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее", — сказал Горелов.
Медик подчеркнул, что течение болезни как при инфицировании дельта-штаммом, так и другими штаммами определяется в большей степени вирусной нагрузкой, которую получил человек при заражении, и состоянием иммунитета при встрече с вирусом.
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