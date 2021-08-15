Гани согласился покинуть пост президента: что происходит в Афганистане

Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате столиц еще двух афганских провинций Парван и Нуристан.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, рассказал РИА Новости источник.

По словам собеседника агентства, Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".

Местные СМИ утверждают, что он покинул республику. Ранее сообщалось, что на переговорах в президентском дворце представители "Талибана"* заявили, что не примут власть от Гани. Не исключено, что полномочия боевикам, которые уже контролируют все регионы и пограничные переходы, передаст глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла либо экс-глава республики Хамид Карзай.

Отмечалось, что переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали. Однако источник в президентском дворце заявил, что это слухи.

Согласно источнику РИА Новости, Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну.

Позже источник РИА Новости в "Талибане"* сообщил, что управление Афганистаном передано совету, куда вошли глава Высшего совета по нацпримирению и экс-президент Карзай

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.

*Запрещенная в России террористическая организация.