Валерия Адлейба вышла во второй отборочный тур проекта "Ты супер!"

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с большим успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".

На первых же секундах исполнения заветную зеленую кнопку первым нажал композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, затем судьи один за другим нажали свои кнопки.

"Я считаю, что весь российский шоу бизнес и все большие артисты, кто пел эту песню, должны нервно собрать чемоданчик и уйти из профессии", — сказал Дробыш.

Прямую трансляцию шоу "Ты супер!" смотрите на сайте Sputnik Абхазия.

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© Sputnik. Алана Сабеева Плюшевый мишка и мамалыга: Валерия Адлейба встретилась с послом Абхазии

"Мы все уже сегодня победили, мы все тебе должны за то, что сюда пришла, украсила наш проект и доказала, какой высокий уровень мы тут задали", — подчеркнул Дробыш.

Все представители жюри по достоинству оценили уровень подготовки юной конкурсантки Валерии Адлейба.

"Это тот самый случай, когда с первой ноты понятно какой голос, ты показала такой профессионализм, который не всем артистам подвластен", — отметила певица Ёлка.

"У меня очень много благодарности к тебе за ту надежду, которую ты сейчас подарила всем поющим детям. Для нас честь, что ты с нами", — поделился впечатлением певец Стас Пьеха.

Судьи и зрители стоя аплодировали представительнице из Абхазии.

Проект "Ты супер!" НТВ и международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.