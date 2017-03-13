Только 13 округов избрали депутатов Парламента, 22 идут на второй тур

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. В 22 избирательных округах Республики Абхазия пройдет второй тур выборов в Парламент республики, заявили в понедельник в ЦИК Абхазии, передает РИА Новости.

В воскресенье в ЦИК Абхазии сообщили, что выборы в Парламент по данным на 18.00 состоялись во всех 35 избирательных округах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершено

"Двенадцать депутатов избраны. Второй тур состоится 26 марта в 22 округах, в одном округе пройдут перевыборы через два месяца", — сообщил собеседник.

В воскресенье в Республике Абхазия прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским. Все эти политические силы ориентированы на сотрудничество с РФ.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.