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Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа

Только 13 округов избрали депутатов Парламента, 22 идут на второй тур

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (92)
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Второй тур выборов в парламент Абхазии пройдет в 22 избирательных округах из 35, заявили в понедельник в ЦИК Абхазии.

СУХУМ, 13 мар — Sputnik. В 22 избирательных округах Республики Абхазия пройдет второй тур выборов в Парламент республики, заявили в понедельник в ЦИК Абхазии, передает РИА Новости.

В воскресенье в ЦИК Абхазии сообщили, что выборы в Парламент по данным на 18.00 состоялись во всех 35 избирательных округах.

Подсчет голосов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершено

"Двенадцать депутатов избраны. Второй тур состоится 26 марта в 22 округах, в одном округе пройдут перевыборы через два месяца", — сообщил собеседник.

В воскресенье в Республике Абхазия прошли парламентские выборы. За места в однопалатном законодательном органе боролись 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах. Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий "Форум народного единства Абхазии" (шесть человек), "Амцахара" (семь человек), "Аинар" (восемь человек) и "Народный фронт за справедливость и развитие" (три человека). Если "Форум народного единства Абхазии" считается партией, на которую опираются власти, а "Амцахара" представляет оппозицию, то "Аинар" и "Народный фронт за справедливость и развитие" относят себя к центристским. Все эти политические силы ориентированы на сотрудничество с РФ.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (92)


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