Итоги выборов в Парламент Абхазии: лидеры и аутсайдеры

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Второй тур голосования в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия завершился, Sputnik стали известны предварительные итоги подсчета голосов.

По информации, имеющейся в распоряжении Sputnik, результаты голосования во втором туре выборов в депутаты Народного Собрания следующие:

© Sputnik / Томас Тхайцук Участки закрыты: второй тур выборов в Парламент Абхазии закончен

В избирательном округе №1 (Новый район), по сообщению председателя окружной комиссии Рамаза Джопуа, Кварчия Гиви — 1502 голоса, Гунба Бадра — 1361 голос.

В Сухумском избирательном округе №4 (Северный), по сообщению председателя окружной комиссии Аслана Джопуа, Айба Батал — 1669 голосов, Эрик Рштуни — 1155 голосов.

В Сухумском округе №5 (Синопский), по сообщению председателя окружной комиссии Бориса Лазба, Лаша Ашуба — 1469 голосов, Тамаз Цахнакия — 886 голосов.

В Сухумском избирательном округе №6 (Центральный), по сообщению председателя окружной комиссии Беслана Квициния, Рауль Лолуа — 1482 голоса, Алиас Лабахуа — 1283 голоса.

В Сухумском избирательном округе №7 (Библиотека), по сообщению председателя окружной комиссии Бориса Чолария, Алхас Джинджолия — 1411 голосов, Астамур Адлейба — 1144 голоса.

В избирательном округе №8 (Маякский), по сообщению председателя окружной комиссии Демьяна Авидзба, Ахра Абухба — 1028 голосов, Гудиса Агрба — 951 голос.

В избирательном округе №9 (Пицундский), по сообщению председателя окружной комиссии Ирмы Чамагуа, Беслан Смыр — 1264 голоса, Даут Хутаба — 830 голосов.

В избирательном округе №12 (Гагрский городской), по сообщению председателя комиссии Даура Шамба, Александр Цишба — 1430 голосов, Астамур Кецба — 1385 голосов.

В избирательном округе №13 (Цандрипшский), по сообщению председателя комиссии Даур Чичба, Левон Дащян — 1295 голосов, Галуст Трапизонян — 926 голоса.

В избирательном округе №19 (Аацынский), по сообщению председателя окружной комиссии Владимира Авидзба, Дмитрий Гунба — 1239 голосов, Астамур Отырба — 1225 голосов.

В избирательном округе №20(Новоафонский), как сообщает Вероника Беляева, Натали Смыр — 856 голосов, Баталбей Авидзба — 787 голосов.

В избирательном округе № 21 (Эшерский), по информации председателя окружной комиссии Тамары Авидзба, Алмасхан Ардзинба — 648 голосов, Фазлибей Авидзба — 433 голосов.

В избирательном округе №23 (Баслатский), по сообщению председателя окружной комиссии Энвера Казанджи-оглы, Валерий Кварчия — 829 голосов, Аида Ашуба — 538 голосов.

В избирательном округе №26 (Драндский), как сообщил Станислав Зантария, Илья Гуния — 1468 голосов, Георгий Габуния — 699 голосов.

В избирательном округе №27 (Баслахуский), по сообщению председателя окружной комиссии Инги Аблотия, Венори Бебия — 777 голосов, Юрий Зухба — 683 голоса.

В избирательном округе №28 (Гупский), по сообщению председателя окружной комиссии Джумбера Сарсания, Астамур Логуа — 766 голосов, Дато Каджая — 736 голосов.

В избирательном округе №31 (Кындыгский), по информации председателя окружной комиссии Зурика Чкония, Аслан Бжания — 981 голос, Тимур Квициния — 658 голосов.

В избирательном округе № 32 (Очамчырский), по информации Андрея Перцхелия, Инал Тарба — 1312 голосов, Отари Цвижба — 1201 голос.

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В избирательном округе №33 (Ткуарчалский первый), по информации секретаря окружной избирательной комиссии Ольги Хубутия, Тайфун Ардзинба — 1283 голоса, Кадыр Аргун — 688 голосов, 110 бюллетеней испорченных.

В избирательном округе №35 (Галского района), как сообщил председатель окружной комиссии Астамур Асландзия, Каха Пертая - 239 голосов, Дмитрий Адлейба - 149 голосов, 49 бюллетеней испорченных.

Информацией о результатах выборов во втором туре по округу №3 (Старый поселок) и №34 (Ткуарчалский второй) редакция Sputnik пока не располагает.

По итогам первого тура выборов в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия, который прошел 12 марта, депутатами были избраны: по округу № 2 — Джопуа Алмас Северьянович, по округу №10 — Хагуш Юрий Львович, по округу № 11 — Аршба Астамур Борисович, по округу № 14 — Дбар Дмитрий Сергеевич, по округу № 15 — Ардзинба Дмитрий Григорьевич, по округу №16 — Сангулия Михаил Петрович, по округу № 18 — Анкваб Александр Золотинскович, по округу №22 — Галустян Левон Миружанович, по округу № 24 — Миносян Ашот Ваграмович, по округу № 25 — Харазия Саид Геннадиевич, по округу №29 — Тарба Астамур Адикович, по округу № 30 — Табагуа Батал Иванович.

В гудаутском избирательном округе № 17 состоятся перевыборы в связи с тем, что ни один из кандидатов в депутаты не набрал необходимого количества голосов.