Помидор раздора: что турецкого в абхазских томатах

Эту сенсацию не замедлили растиражировать СМИ. Отделить факты от домыслов попытался корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба.

Не всегда ситуация выглядит так, как кажется. Приблизительно к этому можно свести общее резюме Государственного таможенного комитета Абхазии и Минсельхоза республики, но обо всем по порядку.

Успех как риск

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью радио Sputnik Абхазия объяснил, что тепличное производство в республике буквально совершило прорыв, объемы растут стремительно из года в год. Это факт.

"Страна наша аграрная, она развивается. Большие средства вложены в овощеводство — это тепличные комплексы в Пицунде, в Очамчырском и Гулрыпшском районах", — добавил Тарба.

И министр в "томатном" корне считает, что доводы президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева не подкреплены никакими фактами, и это еще мягко сказано.

Радиоверсию слушайте здесь >>

"Мы в свою очередь запросили статистические данные из Государственного таможенного комитета, которые свидетельствуют о том, что в 2016 году из Абхазии в Россию было экспортировано 2 тысячи 160 тонн помидоров", — привел он статистику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Летающие "голландцы" и термальные воды в очамчырской теплице

Исходя из больших объемов экспорта помидоров в Россию, нет никаких оснований полагать, что через Абхазию в Россию попадают турецкие томаты, уверен министр.

Правда, по словам министра, была одна несостоявшаяся попытка провести под абхазским брендом турецкие помидоры в начале 2017 года.

"Но эта попытка была пресечена соответствующими службами, в частности ГТК республики, на этом тема была закрыта", — подчеркнул он.

Даур Тарба отметил, что Абхазия, исходя из союзнических отношений с Российской Федерации, поддержала с 1 января 2016 года эмбарго на ввоз продукции из Турции.

"Томатная" арифметика

Как пояснил министр сельского хозяйства, при вывозе помидоров присутствуют сотрудники Государственного таможенного комитета, пограничная и карантинная службы, ТПП.

"Без заключения ТПП о происхождении товара, товары не вывозят. Торгово-промышленная палата не может выдать сертификат, не убедившись в происхождении товара", — сказал Тарба.

Даур Тарба предположил, что заявление Сергея Ковалева было сделано в связи с тем, что абхазские овощи занимают все больше места на российском рынке, что может быть невыгодно производителям в самой России.

Ранее Государственный таможенный комитет Абхазии категорически отверг обвинения в адрес республики и отметил, что, принимая во внимание стратегическое партнерство Абхазии с Россией, полностью исключает такие действия.

А теперь немного статистики от ГТК Абхазии. Если в 2014 году из страны был экспортировано, внимание, ноль килограммов томатов, то в 2015 году, когда еще санкциями и не пахло, Абхазия отправила в Россию уже 113 тонн. После присоединения к эмбарго против Турции, по итогам года страна нарастила экспорт до 2 тысяч 167 тонн помидоров. Только за первые четыре месяца текущего года пределы республики покинуло 96 тонн ярких плодов, и это еще не сезон.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Геннадий Берулава рассказал, как выбрать экологически чистые помидоры

"В скором времени список экспортируемой продукции расширится, и россияне смогут получать экологически чистые абхазские овощи и фрукты: огурцы, редис, капусту, листья салата, баклажаны, кабачки, клубнику и многое другое. Исходя из вышеизложенного, совершенно ясно, что в Республике Абхазия томаты произрастают в объемах, достаточных как для реализации на внутреннем рынке, так и для экспорта в Российскую Федерацию ", — обнадежили в Таможенном комитете.

Эти показатели – результат работы в республике тепличных комплексов, строительство которых в Абхазии продолжается, подчеркнули в комитете.

Кроме того, абхазские таможенники пригласили российских коллег для осмотра одного из крупнейших тепличных комбинатов в Пицунде. Как заявили в ГТК Абхазии, тепличный комплекс и объемы производства помидоров впечатлили российскую делегацию, которая приняла предоставленные данные к сведению.