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Помидоры в гипермаркете

Помидор раздора: что турецкого в абхазских томатах

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Как гром среди ясного неба прозвучало заявление российского эксперта, президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева о том, что Абхазия отправляет в Россию турецкие помидоры, на которые просто переделываются документы.

Эту сенсацию не замедлили растиражировать СМИ. Отделить факты от домыслов попытался корреспондент Sputnik Бадрак Авидзба.

Не всегда ситуация выглядит так, как кажется. Приблизительно к этому можно свести общее резюме Государственного таможенного комитета Абхазии и Минсельхоза республики, но обо всем по порядку.

Успех как риск

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью радио Sputnik Абхазия объяснил, что тепличное производство в республике буквально совершило прорыв, объемы растут стремительно из года в год. Это факт. 

"Страна наша аграрная, она развивается. Большие средства вложены в овощеводство — это тепличные комплексы в Пицунде, в Очамчырском и Гулрыпшском районах", — добавил Тарба.

И министр в "томатном" корне считает, что доводы президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева не подкреплены никакими фактами, и это еще мягко сказано.

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"Мы в свою очередь запросили статистические данные из Государственного таможенного комитета, которые свидетельствуют о том, что в 2016 году из Абхазии в Россию было экспортировано 2 тысячи 160 тонн помидоров", — привел он статистику.

Тепличное хозяйство - Фруктис
© Sputnik / Томас Тхайцук
Летающие "голландцы" и термальные воды в очамчырской теплице

Исходя из больших объемов экспорта помидоров в Россию, нет никаких оснований полагать, что через Абхазию в Россию попадают турецкие томаты, уверен министр.

Правда, по словам министра, была одна несостоявшаяся попытка провести под абхазским брендом турецкие помидоры в начале 2017 года.

"Но эта попытка была пресечена соответствующими службами, в частности ГТК республики, на этом тема была закрыта", — подчеркнул он.

Даур Тарба отметил, что Абхазия, исходя из союзнических отношений с Российской Федерации, поддержала с 1 января 2016 года эмбарго на ввоз продукции из Турции.

"Томатная" арифметика

Как пояснил министр сельского хозяйства, при вывозе помидоров присутствуют сотрудники Государственного таможенного комитета, пограничная и карантинная службы, ТПП.

"Без заключения ТПП о происхождении товара, товары не вывозят. Торгово-промышленная палата не может выдать сертификат, не убедившись в происхождении товара", — сказал Тарба.

Даур Тарба предположил, что заявление Сергея Ковалева было сделано в связи с тем, что абхазские овощи занимают все больше места на российском рынке, что может быть невыгодно производителям в самой России.

Ранее Государственный таможенный комитет Абхазии категорически отверг обвинения в адрес республики и отметил, что, принимая во внимание стратегическое партнерство Абхазии с Россией, полностью исключает такие действия.

А теперь немного статистики от ГТК Абхазии. Если в 2014 году из страны был экспортировано, внимание, ноль килограммов томатов, то в 2015 году, когда еще санкциями и не пахло, Абхазия отправила в Россию уже 113 тонн. После присоединения к эмбарго против Турции, по итогам года страна нарастила экспорт до 2 тысяч 167 тонн помидоров. Только за первые четыре месяца текущего года пределы республики покинуло 96 тонн ярких плодов, и это еще не сезон.

Геннадий Берулава рассказал как выбрать экологически чистые помидоры
© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов
Геннадий Берулава рассказал, как выбрать экологически чистые помидоры

"В скором времени список экспортируемой продукции расширится, и россияне смогут получать экологически чистые абхазские овощи и фрукты: огурцы, редис, капусту, листья салата, баклажаны, кабачки, клубнику и многое другое. Исходя из вышеизложенного, совершенно ясно, что в Республике Абхазия томаты произрастают в объемах, достаточных как для реализации на внутреннем рынке, так и для экспорта в Российскую Федерацию ", — обнадежили в Таможенном комитете.

Эти показатели – результат работы в республике тепличных комплексов, строительство которых в Абхазии продолжается, подчеркнули в комитете.

Кроме того, абхазские таможенники пригласили российских коллег для осмотра одного из крупнейших тепличных комбинатов в Пицунде. Как заявили в ГТК Абхазии, тепличный комплекс и объемы производства помидоров впечатлили российскую делегацию, которая приняла предоставленные данные к сведению.



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