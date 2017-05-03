Пройти "Дорогами героев": Екатерина Бебия о военной радиожурналистике

О своей авторской передаче "Дорогами героев" в эфире Абхазского радио во время Отечественной войны народа Абхазии, встречах и беседах корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказала журналист Екатерина Бебия.

С первого дня выхода в эфир Абхазского радио в Гудауте, откуда велось вещание во время войны 1992-1993 годов, выпускалась передача "Дорогами героев". Автором и ведущей стала редактор Абхазского радио, военный корреспондент Министерства обороны Абхазии, журналист Екатерина Бебия.

"В передачах "Дорогами героев" я использовала полевые записи, документальные материалы о реальных фактах войны, приказы, воспоминания. Особое внимание уделяла погибшим бойцам и их семьям, рассказам боевых друзей. Записи для данной передачи в основном велись на линии фронта. Передача шла вместе с бойцами шаг за шагом к победе", — рассказывает Бебия.

В личном военном архиве, по словам Бебия, остались записи выступлений в эфире павших бойцов, таких как Георгий Шакрыл из Лыхны, Александр Пачулия из села Гуп, Эмма Чагава из Кутола, Мизан Ашуба из Джгерды и многих других. В основном все они рассказывали о боевых действиях, участниками которых стали.

© Фото: из архива Екатерина Бебия "Надежда" на радио: "звуковые" поиски Людмилы Цобехия

"Никогда не забуду ночь, когда записывала экипаж танкистов Романа Герия, Александра Пачулия, Ахры Лакрба. К сожалению, Александр Пачулия погиб после нашей беседы. Он был из села Гуп, но воевал в гудаутском батальоне. В записи он говорил: "Передаю привет Восточному фронту и хочу сказать, чтобы они держались и не падали духом"… Он настолько был открытым, веселым человеком, что его смерть я перенесла как гибель близкого человека", — с горечью призналась Бебия.

В радиопередаче "Дорогами героев" были радиоочерки о ярких личностях Отечественной войны народа Абхазии: археологе Мушни Хварцкия, ученом-физике Адгуре Инал-ипа, летчике Олеге Чанба, танкисте Роберте Кварчия, о добровольцах Адаме Хуаде и Хасане Алхасове.

"Радиоочерк "Непобедимым был до конца" я посветила сыну Народного артиста Абхазии Тото Аджапуа, бойцу стрелкового батальона "Горец" Олегу Аджапуа, который погиб на сопке Ахбюк. Для многих воинов слова оказывались последними, сказанными ими в передаче перед уходом в бой, где им суждено было погибнуть. Многие голоса бойцов звучали в эфире даже после их гибели", — отметила журналист.

Такие радиоочерки вдохновляли воинов и их родителей, уверен Народный артист Абхазии Тото Аджапуа.

"Я был счастлив, что находился под командованием моего сына Олега. Он и его боевые друзья — отважные воины, достойные патриоты. Я помню, как Екатерина Бебия записывала передачу, многие думали, что сломлюсь (Тото Аджапуа потерял на войне сына — ред.), перестану петь, но нет, я и сегодня пою и буду воспевать героизм наших сынов", — сказал артист.

В эфире Абхазского радио во время войны в программе "Дорогами героев" звучали радиоочерки про добровольцев с Северного Кавказа, из России и Турции, про бойцов армянского батальона, часто выступали педагоги Абхазского госуниверситета, родители погибших.

"С первых дней и до конца войны я подготовила более 200 передач. Сумела сохранить собственный архив, это 163 аудиокассеты и два блокнота с описанием кассет. У меня есть интервью с матерью первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, Героем Абхазии и основателем разведгруппы Эдуардом Ажиба и многими другими. Я архивом очень дорожу", — призналась Бебия.

Екатерина Бебия уверена, что Абхазское радио сделало очень многое для поднятия духа народа на пути к Победе.