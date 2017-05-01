Абхазское радио на "большой земле"

Sputnik, Рада Ажиба

Единственный репортер на "большой земле"

После того как грузинские войска захватили радиотелевизионную передающую станцию в Сухуме 16 августа 1992 года, прекратилось вещание радио и телевидения Абхазии. Все службы Абхазского телевидения и радио, редакции периодических изданий и большинство абхазского населения Сухума были эвакуированы в Гудауту.

"Из редакции абхазского радио я смогла вывезти в Гудауту один "репортер", — вспоминает журналист Екатерина Бебия. — 15 и 16 августа мы не совсем понимали, что такое война, поэтому я находилась в Сухуме и спокойно работала. Первые военные репортажи я сделала на Красном мосту. После переместились на универсам, где стояли наши гвардейцы. Помню, как нас обстреливал вертолет, и на моих глазах погибли мои друзья".

© Фото: из архива Екатерины Бебия Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

Программы радиопередач в первые дни войны составлялись так: новости на абхазском и русском, тематические передачи и экстренные выпуски.

"Новости у нас начинались с оперативных сводок, получаемых из штаба народного ополчения, а затем из штаба Министерства обороны Абхазии. Время вещания и тематика передач постепенно расширялись, но выделять для этого дополнительные технические средства не представлялось возможным. Записи вне студии производили одним единственным моим "репортером", — вспоминает Бебия.

По словам журналистки, спустя полгода после начала войны старший редактор Семен Адлейба сумел привезти из Карачаево-Черкесского радиокомитета еще один "репортер".

"Бывало даже, что мы в радиоэфирах просили людей помочь приобрести, если не "репортер", хотя бы обычные диктофоны, тем более на фронте они были удобнее. Я всегда говорю слова благодарности Борису Джинджал, который прислал нам из Ростова стереомагнитофоны, шесть диктофонов и по пять аудиокассет", — сказала военный корреспондент.

Разрушить информационную блокаду

В первые дни войны, пока не произошло общее отключение электричества, на Восточном фронте выходило в эфир Ткуарчалское радио и телевидение, через некоторое время вещание прекратилось. Единственным средством связи с "большой землей" (так называли Гудауту во время войны — ред.) стало Абхазское радио, которое сумело разрушить информационную блокаду.

Жители блокадного Очамчырского района и Ткуарчала, у которых сохранились старые радиоприемники, достали, починили их и так слушали абхазское радио.

"Из-за отсутствия электричества приемники подключили к аккумуляторам автомашин, вот так блокадники слышали правдивую информацию. Иногда бывало, что радиопередачи не доходили до слушателей или были плохо слышны голоса из-за помех в эфире. И на Восточном фронте не было радиокорреспондентов, которые могли бы постоянно присылать оттуда информацию", — с сожалением отметила она.

Диктор Абхазского радио в период войны Алла Кварацхелия признается, что с каждым выходом в эфир она мечтала объявить о победе.

"Мы работали в сложных условиях, но никто из нас не унывал. Весть о победе народа Абхазии в Отечественной войне передали по эфиру Абхазского радио редактор Гарри Дбар и я. Моя мечта сбылась", — с гордостью вспоминает Кварацхелия.

В эфире звучали программы "Дорогами героев", "Надежда", "Голос Абхазии", "Наши корреспонденты сообщают". Периодически на абхазском радио выступали писатели, журналисты, ученые.

Корреспондент и диктор передачи "Голос Абхазии" Светлана Корсая говорит, что всегда переживала за журналистов, которые уходили на фронт.

"Вместе с Владимиром Никоновым вели передачу "Голос Абхазии". Мы работали с шести утра и до двух — трех ночи. Помню, как тяжело было писать сводки о погибших, нужно было найти правильные, утешительные слова для матерей. Коллектив был настолько сплочен, что каждый переживал друг за друга. Многие корреспонденты Абхазского радио вместе с защитниками Родины шли в наступление, — сказала Корсая.

После Латской трагедии 14 декабря 1992 года, говорит Корсая, впервые увидела "народный стон".

"В день Латской трагедии, я находилась в госпитале, в Гудауте, и записывала раненых. Я кричала в голос, когда привезли трупы сгоревших в вертолете, так же, как и я, кричали все люди на территории больницы, эта была народная скорбь, стон", — с горечью рассказала Светлана Корсая.

По словам Екатерины Бебия, она видела, как полыхала огнем часть здания Совмина, где находилось абхазское радио.

"Когда с бойцами зашли в Сухум, — вспоминает Бебия, — на площади горело здание Совмина, и, конечно же, Абхазское радио. Окна моего кабинета выходили на площадь, и на моих глазах горел весь архив".

Журналисты уверены, что в общую победу свой неоценимый вклад внесло и радиовещание Абхазии. "Мы выиграли войну в эфире", — говорят они с гордостью.