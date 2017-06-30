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Администрация президента.

Пресс-служба президента: власть выполняет Соглашение с оппозицией

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-служба президента Абхазии прокомментировала заявление оппозиции о невыполнении пунктов Соглашения об общественно-политической стабильности в стране, прозвучавшее на съезде политической партии "Амцахара" 29 июня.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. С момента подготовки и подписания Соглашения об общественно-политической стабильности в стране президент ответственно и с присущей ему выдержкой подходил к реализации достигнутых договоренностей, сообщает пресс-служба главы государства.

В заявлениях оппозиции содержится недостоверная информация, которая может ввести наших граждан в заблуждение, отмечается в сообщении.

"Хотели бы напомнить, что спустя трое суток после декабрьского митинга оппозиции, перед подписанием Соглашения, представителями оппозиции в последний момент были выдвинуты дополнительные замечания, которые носили исключительно кадровый характер. Также от подписания Соглашения отказалась одна из четырех, входящих в Блок оппозиционных сил общественных организаций. Несмотря на это глава государства подписал Соглашение и строго его соблюдает", — заявляет пресс-служба президента. 

Съезд партии Амцахара
© Sputnik. Роберт Джопуа
Делегаты съезда "Амцахара" приняли резолюцию

В заявлении также говорится, что предложенная Блоком оппозиционных сил кандидатура Генерального прокурора была представлена в Парламент, и Зураб Ачба был избран на должность Генерального прокурора Абхазии.

"К сожалению, Блок оппозиционных сил не ответственно подошел к выбору кандидатур судей Конституционного суда. Представлялись кандидатуры, которые либо не соответствовали требованиям, установленным конституционным законодательством, либо те, кому запрещено законодательством занимать судейские должности из-за ранее совершенных проступков, несовместимых со статусом судьи,либо в последний момент заявившие самоотвод", — подчеркивается в тексте. 

Пресс-служба Рауля Хаджимба отмечает, что в феврале 2017 года президент внес на рассмотрение Парламента очередные кандидатуры на должности судей, представленные Блоком оппозиционных сил. Один из представленных был избран, другая кандидатура только 30 мая была возвращена Парламентом по причине несоответствия установленным критериям. 31 мая президент по предложению Блока оппозиционных сил направил в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия предложение об избрании судьей Конституционного суда Абхазии Сафарбея Миканба.

"Убеждены, что, если бы представители оппозиции более качественно и ответственно подходили к отбору кандидатов на судейские должности, Конституционный суд уже был бы полностью сформирован", — заявила пресс-служба президента.

Что касается вопроса включения в состав ЦИК четырех представителей Блока оппозиционных сил, отмечается, что данный пункт Соглашения выполнен Парламентом, и в состав ЦИК включены четверо представителей оппозиции. В последующем, один из них был выдвинут ПП "Амцахара" кандидатом в депутаты Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия, и, в соответствии с требованиями законодательства, был вынужден сложить полномочия члена ЦИК. 

"После этого Блок оппозиционных сил дважды представлял одну и ту же кандидатуру, которую Парламент дважды отклонял. В связи с тем, что для избрания членом ЦИК от Парламента законодательно не требуется представления президента, Блоку оппозиционных сил необходимо представить именно в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия новую кандидатуру члена ЦИК, которую могли бы избрать депутаты. Хотели бы призвать Блок оппозиционных сил к полноценному выполнению достигнутого Соглашения. ", — говорится в тексте. 

Также в пресс-службе главы государства заметили, что с декабря 2016 года и по сей день Блок оппозиционных сил не представил предусмотренную в Соглашении кандидатуру вице-премьера. 

Встреча оппозиции и сторонников власти
© Sputnik. Томас Тхайцук
Большое абхазское чаепитие: власть и оппозиция в поиске компромисса

"Не лишним будет, если ПП "Амцахара" прояснит свою позицию по данному вопросу, так как на февральском заседании Политсовета партии было принято решение об отказе представителей партии "Амцахара" работать в исполнительной власти. При этом подчеркивалось, что к вопросу целесообразности выдвижения кандидатов на должности от оппозиции партия вернется после парламентских выборов. Означает ли это отказ партии "Амцахара" от выполнения отдельных пунктов Соглашения?". 

Президент, как и ранее, готов рассмотреть кандидатуры от оппозиции для назначения на должность Вице-премьера Правительства. Для этого Блоку оппозиционных сил необходимо прийти к внутреннему согласию и представить кандидатуру, отмечает ведомство. 

"Что касается выхода общественной организации "Кяразаа" из вышеуказанного Соглашения, хотим обратить внимание, что Соглашение подписано с Блоком оппозиционных сил, в состав которого не входит организация "Кяразаа", следовательно, она не являлась стороной соглашения, из которого, якобы, вышла", — говорится в тексте. 

Пресс-служба президента отмечает, что Соглашение об общественно-политической стабильности представляет собой целостный политический акт, и поэтому Глава государства призывает оппозицию ответственно выполнять все пункты Соглашения, а не только те, которые нравятся его отдельным участникам.



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