Психолог: преступник должен знать, что сопротивления не будет

СУХУМ, 13 июл, – Sputnik, Асида Квициния. В случае вооруженного ограбления, необходимо дать преступнику понять, что все требования будут выполнены, так как при попытке сопротивления реакции преступников могут быть жесткими, рассказала корреспонденту Sputnik психолог Анжела Ладария.

"Подобные случаи отличаются друг от друга и действовать необходимо с минимальным риском, не подвергая опасности себя и людей, попавших в эту сложную ситуацию. Всегда очень сложно предугадать, как себя поведет преступник, который уже совершает преступление. Любое необдуманное решение может вызвать неожиданную реакцию со стороны преступника. Также, в случае потери контроля над ситуацией правонарушители начинают испытывать страх и предпринимать агрессивные меры", — объяснила психолог.

Кабинет Министров Абхазии Премьер Абхазии встретился с семьей погибшего туриста

По ее словам, людям, пережившим подобные ситуации, необходима профессиональная помощь психолога. Они могут прибывать в шоке и не отдавать себе отчета в этом, могут испытывать чувство потерянности или впасть в ступор.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария, туристам из Москвы, пострадавшим при вооруженном нападении, оказывается психологическая помощь.

Во вторник 11 июля было совершено нападение на группу отдыхающих в окрестностях села Приморское.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству.



