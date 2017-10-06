На Западном фронте перемены: четверть века освобождению Гагры

Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Операция по освобождению Гагрского района началась 2 октября 1992 года. Победа на Западном фронте стала первым крупным военным успехом абхазских войск в ходе войны. В этой операции погибли 117 ополченцев — жителей районов Абхазии и добровольцев с Северного Кавказа и Юга России.

Как освобождали

Награжденный орденом Леона Роберт Когония воевал в составе экипажа боевой машины пехоты.

"Наш экипаж располагался в районе села Алахадзы, с нами были Рафик Ампар, Шамиль Адзинба, Аслан Агумава, наводчиком был Лаврик Базба. 2 октября нам дали задание освободить Гагру, с этого началось наступление", — вспоминает ветеран.

Наступление на Гагру проводилось по различным направлениям, а экипаж Роберта Когония направлялся вдоль побережья.

"Наступление, конечно, было тяжелым, перестрелки были постоянными. Если брать количество, то врагов было намного больше, чем нас, но наши ребята брали храбростью, вставали рядом с БМП и кричали на русском: "Вперед, ребята!", — рассказал Когония.

Несмотря на то, что при наступлении опасно идти на врага во весь рост, абхазские бойцы, не боясь получить пулю, шли вперед, говорит он.

"У врага было очень много вооружения. Мы думали, что их сопротивление окажется еще более жестоким, так как раньше, если мы выпускали несколько снарядов, то на нас летело несоизмеримо больше. При этом повторюсь, наши бойцы на характере, на своем бесстрашии продвигались вперед", — вспоминает ветеран.

Послушать воспоминания ветерана на абхазском языке можно здесь >>

На Гагру

Кавалер ордена Леона Рафаэль Ампар до операции по освобождению Гагрского района воевал на Гумистинском фронте.

"Мы прибыли на двух машинах БМП в Бзыбь 26 августа, насколько помню, приняли первый бой, так продлился практически весь сентябрь. Расчет боевых машин насчитывал около тридцати человек, мы сменяли друг друга, выезжали на позиции и несли боевую службу", — вспоминает Ампар.

По его словам, все понимали, что если абхазским войскам удастся оттеснить противника до реки Псоу, то это будет существенным событием для исхода войны в целом.

"Мы понимали, что это поможет вздохнуть людям свободней, появится возможность доехать до России, что это глоток воздуха. К тому же это говорило о том, что если мы сумеем дойти до Псоу, то скорее всего, сможем освободить и город Сухум", — сказал он.

Самое яркое впечатление того периода — это самоотверженность абхазских бойцов, признается Ампар.

"Они смогли сконцентрироваться, сумели вытащить наружу какие-то внутренние силы, где-то помогла и бесшабашность, был боевой задор", — говорит ветеран.

Полную версию воспоминаний Рафаэля Ампар слушайте здесь >>

По земле и морю

При освобождении Гагрского района были задействованы не только сухопутные силы.

"Пятого октября наша группа была привезена на автобусе на пицундский морской вокзал, нас посадили на три катера, и мы поплыли в сторону противника. Задачей было высадиться в тылу врага и держать позиции, пока наши ребята не прорвут грузинскую оборону", — сказал ветеран войны Алхас Шамба.

Атака группы Алхаса Шамба немного захлебнулась, и вести бой с грузинскими войсками им пришлось дольше, чем это планировалось изначально.

Подробнее о воспоминаниях Алхаса Шамба слушайте здесь >>

"У нас один катер сломался. Пока мы его ремонтировали, пока пересаживались на другой, прошло около двух часов, и когда мы подошли к берегу, уже рассвело. Мы подошли к берегу, встали в метрах 80-ти от берега. Подъехали грузины, посмотрели на нас, и они либо не поверили в то, что это может быть, или просто испугались и поехали за подмогой. У нас было буквально три-четыре минуты, мы это использовали, высадились в тылу врага", — вспоминает детали десанта Шамба.

Около полусотни грузинских бойцов подъехали к месту высадки. Абхазский десант их уничтожил и выполнил поставленную боевую задачу.

Освобождение Гагрского района дало возможность выхода к границе с Россией, что в итоге повлияло на весь ход войны. Военная победа показала, что абхазские войска способны изгнать оккупантов и вести наступательные действия.