Не звонкая монета: Абхазия в ожидании "крипточуда"

О том, чего ожидать Абхазии от создания в республике национальной криптовалюты, строительства ферм для майнинга и внедрения технологии блокчейна, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

В начале текущей недели вся мировая финансовая "общественность" была огорошена мегановостью: соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург не только продал все свои биткоины, но также публично заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.

Напомню, что биткоин – это одна из самовозрастающих виртуальных валют (криптовалют), используемых в электронных платежных системах.

Капитализация рынка криптовалют, по некоторым данным, составляет на сегодня около 600 миллиардов долларов. При этом на долю биткоина приходится примерно 48,3%, на долю Ethereum — 12,65%, Bitcoin Cash — 6,54%.

Замечу, что на ресурсах компании Bitcoin.com на сегодня зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков. А на прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов за штуку. То есть за год цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. Тем не менее, на пике этого роста Ольденбург оценил вложения в биткоины как сверхрисковые, а криптовалюты в целом назвал неликвидными.

По его словам, основная проблема биткоина и его виртуальных аналогов состоит в падающей скорости транзакций. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи переводов.

Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют как таковых, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Однако после названного выше заявления финансиста в течение первых же суток стоимость биткоина упала на 15 %. © REUTERS/ Dado Ruvic Революция или крах: биткоин против доллара, блокчейн против бюрократии

Падению стоимости электронной валюты-лидера способствовало также заявление денежно-кредитного управления Сингапура (Monetary Authority of Singapore) о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, которые не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены какими-либо активами. Ранее с аналогичными предостережением выступил председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

Многие финансовые эксперты продолжают предупреждать предпринимателей и простых граждан, что система криптовалют – очередная финансовая (на сей раз – электронная) пирамида, в которой сверхдоходы получат только те, кто оказался на вершине в момент ее создания – как тот же Эмиль Ольденбург.

То есть, подавляющее большинство приобретателей виртуальных валют очень сильно рискуют. При этом – чем больше в системе зарегистрировано крипто-кошельков и чем выше стоимость каждой из валют, тем выше риски.

Вопрос: почему эта тема весьма важна для Абхазии?

Дело в том, что в целом ряде постсоветских государств еще в начале 90-х годов прошлого века сформировались благоприятные условия для различных финансовых пирамид и деятельности финансовых аферистов. К числу таких условий я отношу, во-первых, низкую финансовую грамотность постсоветского населения, во-вторых, безответственность правительств новых государств, не способных оградить граждан от погружения в мошеннические схемы и, в-третьих, паталогическую жадность новых элит и их вера в разного рода "волшебные палочки", которые могли бы помочь этим элитам без особого труда вынуть золотую рыбку из рыночного пруда.

На практике в мутном пруду квазирыночных постсоветских экономик подавляющему большинству любителей халявы на самом деле ничего не светит, кроме — в лучшем случае — дырки от бублика. Что, однако, не останавливает тех, кто упорно верит в джек-пот, примериваясь к очередному лохотрону.

В текущем году в целом ряде постсоветских стран на правительственном уровне запущены программы, связанные с участием в майнинге – добыче криптовалют. Повсеместно обустраиваются майнинговые фермы – стеллажи с компьютерами, начиненными видеокартами и другим оборудованием, позволяющими "намывать" виртуальные валюты.

Аналогичная программа, как известно, запущена и в Абхазии, благо что имеется очень дешевая электроэнергия, производимая Ингурской ГЭС, а майнинг требует высоких затрат электричества.

На дешевую энергию, собственно, и был расчет тех бизнесменов, которые бросились обустраивать в Абхазии майнинговые фермы. Но оказалось, что подача электроэнергии в стране идет с перебоями. Как бы там ни было, еще в октябре этого года на конференции "Blockchain: обратной дороги нет" в Москве министр экономики Абхазии Адзур Ардзинба отметил, что с помощью блокчейна можно использовать монету Абхазской Республики (ARC) для привлечения в страну инвестиций в обход разного рода блокад в отношении непризнанной республики.

На прошлой неделе автор этих строк побывал в Кыргызстане, где на правительственном уровне тоже готовится программа приобретения биткоинов и включения органов власти в майнинговые схемы с целью освоения перспективной технологией и, возможно, пополнения в будущем бюджета республики.

Аналогичными схемами увлечены сегодня многие чиновники Армении, Молдовы, России. Я уже не говорю о прибалтийских странах, где майнинговые программы рассматриваются как панацея выхода из нарастающих экономических кризисов.

Что лично я вижу в таком вот повальном увлечении некоторых правительственных чиновников криптовалютными вкладами, за которыми пока нет особых золотых кладов?

© Sputnik. Евгений Биятов Технология блокчейн впервые использована официально в России

Сама по себе работа с технологиями блокчейн – не порок. Более того, как технология обеспечения международных расчетов (например, в обход доллара США) электронные системы платежей не только перспективны, но и чрезвычайно важны с точки зрения их освоения теми или иными странами и компаниями в преддверии тотальной цифровизации мировой экономики. Вместе с тем, за майнерством нередко скрывается банальное нежелание развивать реальную экономику.

Вместо того чтобы развивать национальные экономики, формируя воспроизводящиеся индустриальные контуры и современные производственные системы, некоторые чиновники (и в России, и в Абхазии, и в Кыргызстане) начинают гнаться за очередным миражом, надеясь на чудо. А между тем никакая, даже самая увлекательная финансовая пирамида не отменяет необходимости рутинной работы по организации в стране реальной экономической деятельности.

Осуществить прорыв в будущее без напряжения сил по формированию бюджетов и созданию новых рабочих мест, без сбора налогов, борьбы с экономическими преступлениями, открытия современных производств и развития новых технологий, а также без осуществления образовательной и иных реформ просто невозможно. В той же Абхазии, чтобы реализовать блокчейн-проекты, нужно обновить сотни километров энергетических сетей и модернизировать Ингурскую ГЭС.

Давно пора понять – чудо бывает раз в столетие, одно на три поколения. Последнее такое "чудо" – возможность бесплатно получить в частные руки колоссальные активы — случилось в нашей стране более четверти века назад. А значит, нынешнему поколению россиян, абхазов, кыргызов и так далее, ничего не остается, кроме как работать. Профессионально и терпеливо – и тогда воздастся ему по трудам его.

Понятно, что отдельные чиновники или же бизнесмены (те, кто вложился в биткоины на начальном этапе) намоют определенный объем криптовалют и, возможно, с хорошей прибылью – если, конечно, вовремя соскочат с блокчейновой пирамиды. Но основную массу участников этой пирамиды ждет разочарование.

Это не значит, что я не желаю приобщения той же Абхазии к цифровой экономике хотя бы через развитие в ней технологий блокчейна. Напротив, я двумя руками за то, чтобы проект создания абхазской электронной валюты — ARC — Abkhazian Republic Coinу стал реальностью. Но важно, чтобы эксперимент не подменил собой модернизацию абхазской экономики как таковой, без чего на самом деле не произойдет никакого "абхазского чуда".

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