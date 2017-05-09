День Великой Победы в Сухуме

Празднование 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме началось с митинга у памятника Неизвестному солдату на набережной Махаджиров. Вице-президент Абхазии Виталий Габния сказал, обращаясь к ветеранам войны и всем присутствующим, что сакральность праздника Победы с каждым годом только возрастает.

Далее состоялся парад. В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета. В общей сложности, в параде, посвященном 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие до 300 военнослужащих. Среди них подразделения Министерства обороны республики, Министерство обороны Российской Федерации и Управление ФСБ России в Республике Абхазия.

После прохождения военного марша сотни потомков победителей приняли участие в акции "Бессмертный полк". По окончании акции была открыта полевая кухня.

Во второй половине дня у колоннады на набережной Махаджиров выступили артисты абхазской эстрады, студенты музыкального училища, а также хореографические коллективы города.



