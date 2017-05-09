21:55 09 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

День Великой Победы в Сухуме

Получить короткую ссылку
9200

Новости

Все новости
Все новости
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
  • Празднование Дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции празднование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме проходит у памятника Неизвестному солдату на набережной Махаджиров

Праздничные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в абхазской столице.

Празднование 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сухуме началось с митинга у памятника Неизвестному солдату на набережной Махаджиров. Вице-президент Абхазии Виталий Габния сказал, обращаясь к ветеранам войны и всем присутствующим, что сакральность праздника Победы с каждым годом только возрастает.

Далее состоялся парад. В торжественном прохождении маршем приняли участие десять пеших колонн парадного расчета. В общей сложности, в параде, посвященном 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие до 300 военнослужащих. Среди них подразделения Министерства обороны республики, Министерство обороны Российской Федерации и Управление ФСБ России в Республике Абхазия.

После прохождения военного марша сотни потомков победителей приняли участие в акции "Бессмертный полк". По окончании акции была открыта полевая кухня

Во второй половине дня у колоннады на набережной Махаджиров выступили артисты абхазской эстрады, студенты музыкального училища, а также хореографические коллективы города. 




Еще фотоленты

  • Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме
    Последнее обновление: 20:11 06.05.2017
    20:11 06.05.2017

    Юрьев день в Илоре

    Праздничное богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца прошло в храме в селе Илор в субботу 6 мая.

    389
    12
  • Григорий Чукбар
    Последнее обновление: 14:22 05.05.2017
    14:22 05.05.2017

    Вершины Григория Чукбар

    Народному просветителю, Заслуженному учителю Абхазии, бывшему министру просвещения республики, директору Абхазского педучилища и абхазской Горской средней школы № 10 Григорию Чукбар 5 мая исполнилось бы 105 лет.

    143
    11
  • Концерт гагрского детского хореографического ансамбля Афыртын
    Последнее обновление: 14:00 05.05.2017
    14:00 05.05.2017

    Дети "вихря"

    В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 4 мая прошел концерт гагрского детского хореографического ансамбля "Афыртын".

    252
    13
  • Сбор клубники в Абхазии
    Последнее обновление: 19:02 04.05.2017
    19:02 04.05.2017

    Клубничка из Адзюбжи

    Клубничный сезон в Абхазии в самом разгаре. C плантаций села Адзюбжа Очамчырского района на центральный рынок и за границу клубнику вывозят тоннами.

    227
    9

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко играет в хоккей
    Отвратительный хоккей

    Президент Беларуси назвал игру сборной по хоккею на Чемпионате мира отвратительной и пообещал обсудить ее на совещании по развитию спорта.

  • Парад Победы
    Одна Победа

    В Южной Осетии состоялся парад победы, в котором приняли участи в том числе и военнослужащие российской базы и Погрануправления ФСБ.

  • Боксер Astana Arlans
    Реванша не будет

    На Всемирной серии бокса в Кемерово не состоится повторение олимпийского финала Рио-2016 между Василием Левином и Евгением Тищенко.

  • Правительство РМ
    Под колпаком

    Спецслужбы Молдовы заявляют, что помимо экс-руководителей Минтранса и Минсельхоза, и другие члены правительства находятся в поле их зрения.

  • Монумент семье Шамахмудовых в Саду дружбы
    Дети войны

    В Ташкенте устанавливают памятник семье Шамахмудовых, которая во время войны взяла к себе и вырастила 13 детей самых разных национальностей.

  • Георгиевские ленточки, архивное фото
    Штраф за Победу

    Литовская погранслужба пригрозила наказать штрафом владельцев автомобилей с наклейками с символикой Дня Победы.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в Сухуме
День Великой Победы в Сухуме
На набережной Сухума дымилась полевая кухня
Триста порций в День Победы: повара поделились рецептом армейской каши
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia