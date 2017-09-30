Парад, шествие и салют: чем запомнилась 24 годовщина Победы Абхазии

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.

Ежегодно 30 сентября Абхазия отмечает самый главный праздник – День Победы и Независимости.

В этом году праздник начался с возложения цветов у мемориала в Парке Славы. Почтить память погибших пришли ветераны войны, главы Абхазии и ПМР и общественность.

После возложения в Парке Славы торжественно открыли бюсты генералов Сергея Дбар и Султана Сосналиева.

Родной брат генерала Сосналиева поздравил народ Абхазии с праздником Победы и Независимости.

В 13.00 на улице Аидгылара состоял торжественный парад, который продолжился шествием "Бессмертного полка".