Парад, шествие и салют: чем запомнилась 24 годовщина Победы Абхазии

Ежегодно 30 сентября Абхазия отмечает самый главный праздник – День Победы и Независимости.
В этом году праздник начался с возложения цветов у мемориала в Парке Славы. Почтить память погибших пришли ветераны войны, главы Абхазии и ПМР и общественность.
После возложения в Парке Славы торжественно открыли бюсты генералов Сергея Дбар и Султана Сосналиева.
Родной брат генерала Сосналиева поздравил народ Абхазии с праздником Победы и Независимости.
В 13.00 на улице Аидгылара состоял торжественный парад, который продолжился шествием "Бессмертного полка".