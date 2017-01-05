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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154

Вечер памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 прошел в римской церкви

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (70)
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Вечер, посвященный памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи, прошел в среду в римской церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, расположенной на знаменитой площади Пьяцца-дель-Пополо.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. В среду в римской церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто (Basilica di Santa Maria in Montesanto), расположенной на знаменитой площади Пьяцца-дель-Пополо (Piazza del Popolo) прошел вечер, посвященный памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи, передает РИА Новости.

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YouTube/ FCRedStarBelgrade
Баскетбольные фанаты в Сербии исполнили песню в память об ансамбле имени Александрова

В базилике, известной также как "церковь артистов", выступили музыкальные коллективы из Италии и других стран, исполнив песни из репертуара Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, артисты которого находились на борту разбившегося самолета.

Трагедия над Черным морем и гибель артистов ансамбля имени Александрова широко освещалась итальянскими СМИ и была воспринята на Апеннинах с огромным сочувствием. В частности, телеканал RaiNews24 в день трагедии неоднократно ставил в эфир гимн России в исполнении прославленного коллектива, который в Италии по традиции обычно называли хором Красной Армии.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (70)

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