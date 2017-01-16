17:03 16 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке

Найден один из "черных ящиков" упавшего Boeing 747

ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (8)
6 0 0

Пока не известно, сколько ящиков было на данном лайнере. Возможно, два или три. Найден один из них, сообщил глава МЧС республики Кубатбек Боронов.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Один из бортовых самописцев упавшего Boeing 747, который может содержать запись переговоров экипажа найден, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на главу МЧС Кубатбека Боронова.

Утром 16 января грузовой самолет, летевший из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение на территории села Дача-Суу неподалеку от аэропорта "Манас". По официальным данным, погибли 31 человек, 11 пострадали. Разрушено более 20 домов. "Пока не известно, сколько ящиков было на данном лайнере. Возможно, два или три. Найден один из них. Расшифровкой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК)", — рассказал министр. Он отметил, что сотрудники МАК отвезут "черный ящик" для расшифровки в Москву.


Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (8)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Ажьырныхуа в селе Эшера.
Ночь в кузне: древний абхазский обряд Ажьырныхуа
Открытие уличного рынка в Алеппо
Открытие уличного рынка в Алеппо
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia