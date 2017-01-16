Найден один из "черных ящиков" упавшего Boeing 747

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Один из бортовых самописцев упавшего Boeing 747, который может содержать запись переговоров экипажа найден, передает Sputnik Кыргыстан со ссылкой на главу МЧС Кубатбека Боронова.

Утром 16 января грузовой самолет, летевший из Гонконга в Стамбул, потерпел крушение на территории села Дача-Суу неподалеку от аэропорта "Манас". По официальным данным, погибли 31 человек, 11 пострадали. Разрушено более 20 домов. "Пока не известно, сколько ящиков было на данном лайнере. Возможно, два или три. Найден один из них. Расшифровкой займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК)", — рассказал министр. Он отметил, что сотрудники МАК отвезут "черный ящик" для расшифровки в Москву.



