Опознаны 15 тел погибших в авиакатастрофе под Бишкеком

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Пресс-служба правительства Кыргызстана распространила список 15 погибших в результате крушения грузового Boeing 747 в селе Дача-Суу. В морге Республиканского центра судмедэкспертизы исследованы уже 32 из 42 объектов, поступивших в специальных мешках, передает Sputnik Кыргыстан.

На данный момент опознаны 15 погибших, среди них пятеро детей:

Карыпбаева Гульзат Нурлановна 2012 года рождения, Карыпбаева Жылдыз Нурлановна 2014 года рождения, Шералиева Сабина Уларбековна 2011 года рождения, Шералы уулу Уларбек 1990 года рождения.

Жуманалы кызы Акмарал 1990 года рождения, Чокоева Кундуз Талайбековна 1985 года рождения (была беременна), Осмонов Санжарбек Абдуманапович 1982 года рождения, Шералиева Айдай 2014 года рождения, Шаршенбеков Руслан Нурланович 2011 года рождения, Исакова Гульжан Муратбековна 1980 года рождения, Солтокенова Мариям Анарбековна 2009 года рождения, Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна 1988 года рождения (была беременна), Солтокенов Айбек Анарбекович 1988 года рождения, Солтокенова Фарида Алмазбековна 1969 года рождения, Кубанычбеков Аман Кубанычбекович 1997 года рождения.

Остаются неопознанными тела, которые требуют реконструкции (в том числе обугленные).

Сегодня около 7.30 в селе Дача-Суу разбился грузовой лайнер Boeing 747. Самолет летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Причины крушения выясняются. По последним данным, погибли 32 человека, 13 пострадали.