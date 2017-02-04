Трамп: решение судьи по миграционному указу будет отменено

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Решение судьи, предписавшего администрации США частично остановить указ об иммиграции, президент США Дональд Трамп назвал "смехотворным", передает РИА Новости.

"Мнение так называемого судьи, который умалил правопорядок нашей страны, смехотворно и будет отменено", — написал Трамп на своей странице в микроблоге Twitter.

© Sputnik. Максим Блинов Людей, попавших под иммиграционный указ Трампа будет перевозить Air France

В пятницу вечером федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях президентом Дональдом Трампом. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".