https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/v-chernomorenergo-rasskazali-o-sostoyanii-osvescheniya-trassy-ot-psou-do-sukhuma-1035955817.html

В "Черноморэнерго" рассказали о состоянии освещения трассы от Псоу до Сухума

В "Черноморэнерго" рассказали о состоянии освещения трассы от Псоу до Сухума

Линия освещения республиканской трассы от Псоу до Сухума была введена в эксплуатацию в 2014 году. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T14:15+0300

2021-10-18T14:15+0300

2021-10-18T14:38+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около половины осветительных приборов на участке республиканской трассы от Псоу до Сухума не работают, рассказали корреспонденту Sputnik в "Черноморэнерго".Как уточнил начальник службы эксплуатации наружного освещения Дмитрий Лакрба, опоры для освещения на этом участке трассы были введены в эксплуатацию в 2014 году. Всего установили 2730 таких опор, и на каждой из них по два плафона со светодиодными лампами, кроме небольшого отрезка дороги в Гагрском районе – там по одному осветительному прибору.Около половины плафонов не функционируют, так как лампы в них вышли из строя. Лакрба уточнил, что из 5460 работает примерно 2300-2400 ламп освещения. Гарантированный срок эксплуатации этих светодиодных ламп прошел два года назад."Оставшаяся их часть тоже в очень плохом состоянии. В любой момент могут испортиться. Уже семь лет эта линия в условиях Абхазии работает с перебоями подачи электроэнергии. В принципе, ресурс этих ламп уже закончился", – отметил он.По подсчетам специалиста, одна подходящая для освещения главной автотрассы республики светодиодная лампа стоит 15-20 тысяч рублей. Помимо этого, с годами появилась необходимость в ремонте подводящих линий и электромагистрали.Лакрба добавил, что перебои с электричеством сильно влияют на работу не только осветительных приборов, но также драйверов управления, несмотря на то, что они получают энергию от автономных отдельных подстанций. Таких подстанций от Псоу до Сухума – 32. Вся линия в нынешнем состоянии потребляет около половины мегаватта в час. То есть при стабильном функционировании всех осветительных приборов потребление линии было бы примерно один мегаватт в час.Заместитель генерального директора, директор по распределительным сетям "Черноморэнерго" Рамин Зингишвили рассказал, что текущие ремонтные работы проводятся за счет средств предприятия, но на полное восстановление освещения на всем участке трассы денег нет.По словам Зингишвили, во время строительства этой линии планировалось возложить обязанность за ее обслуживание на районные администрации, но из-за больших расходов они от этого отказались. В итоге объект остался в ведении "Черноморэнерго".

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общество, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии