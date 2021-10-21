https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/veterany-voyny-potrebovali-nezamedlitelnoy-otstavki-ministra-vnutrennikh-del-1036003770.html

Ветераны войны потребовали незамедлительной отставки министра внутренних дел

Ветераны войны потребовали незамедлительной отставки министра внутренних дел

В брифинге принимали участие ветераны войны Зураб Кокая и Дмитрий Абухба, а также депутат Парламента Гиви Кварчия. 21.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-21T14:40+0300

2021-10-21T14:40+0300

2021-10-21T14:50+0300

в абхазии

новости

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на брифинге в АРСМИРА в четверг 21 октября заявил о подготовке к проведению акции протеста.В брифинге принимали участие ветераны войны Зураб Кокая и Дмитрий Абухба, а также депутат Парламента Гиви Кварчия. Они потребовали незамедлительной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар после инцидента на набережной Сухума 30 сентября. Текст обращения зачитал Гиви Кварчия, в котором говорится о том, что жители села Адзюбжа до сегодняшнего дня не желали политизировать событие, связанное с избиением ветеранов войны и депутата Парламента, чтобы не допустить дестабилизации и без того сложной обстановки в стране."Однако последовавшие за этим события подтверждают, что рассматривать их возможно только в политической плоскости. 4 октября, когда президент убеждал своих граждан, пострадавших от преступных действий милиции, что у него нет других легитимных инструментариев, кроме как прокурорское расследование, две проправительственные политические партии уже формировали текст обращения, осуждающего действия депутата Кокая и героизирующего благородство министра внутренних дел Дбар", – отмечается в тексте заявления.Объединенный Совет ветеранов считает, что президент встал на путь опасных интриг, провокаций и окончательной дестабилизации ситуации, что приобретает угрожающие масштабы для государства."Сотрудники МВД, которым прокурор предъявил обвинение в совершении общественно опасного преступления, до сих пор не задержаны и не заключены под стражу. А дела в отношении депутата Кокая и несвязанного с этим происшествием Ардзинба, оперативно рассматриваются в Верховном суде и передаются в Парламент с рекомендацией о снятии неприкосновенности. За такой последовательностью можно усматривать только провокацию, направленную на то, чтобы стравить, столкнуть лбами стороны и одним махом избавиться от тех и других",– считают ветераны.Они еще раз подтвердили свое требование незамедлительной отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар.Ветераны подчеркивают, что если президент не примет решение об отставке Дмитрия Дбар с должности министра, то Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны начнет подготовку к проведению акции протеста.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. В тот же вечер после данного инцидента, по версии следствия, депутат Алмасхан Ардзинба совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.В тот же день в Адзюбже жители села, пострадавшие ветераны и их единомышленники провели митинг, а делегация села в составе главы, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. Адзюбжинцев призвали дождаться президента Аслана Бжания для решения вопроса, который в тот период находился с рабочим визитом в Москве.12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Genprokuratura-vozbudila-ugolovnye-dela-po-intsidentu-so-strelboy-v-Sukhume--1033391511.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Adzyubzhintsy-reshili-dozhdatsya-priezda-prezidenta-i-zavershili-miting-1033393859.html

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новости, стрельба в сухуме 30 сентября