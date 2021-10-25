https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/moldaviya-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-1036061591.html
Молдавия придумала, как не платить России за газ
Молдавия придумала, как не платить России за газ
Молдавия, хоть и является одним из пятнадцати разлетевшихся осколков Советского Союза, в наши новостные ленты попадает крайне редко. 25.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-25T19:20+0300
2021-10-25T19:20+0300
2021-10-25T20:11+0300
молдавия
газ
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1035998974_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_0b03cfb9c1934f4ba051b0a23f68ecdc.jpg
Немудрено: крохотная страна на дальнем юго-западном крае бывшей страны со стабильно убывающим населением в два с половиной миллиона человек, добровольным отказом от национальной самоидентификации и признанием себя негласной частью Румынии. Боевые действия в Приднестровье давно утихли, последние ростки еще советской промышленности отчаянно цепляются за жизнь, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Потому новость о том, что в Молдове из-за критической нехватки природного газа объявлен государственный режим чрезвычайного положения, прозвучала свежей морозной ноткой на фоне обычных тем.Ситуация привычная и донельзя напоминающая еще одну нашу западную соседку, Украину.До 30 сентября между Россией и Молдавией действовал долгосрочный контракт на поставку голубого топлива, заключенный еще в 2006 году, причем стоимость газа для Молдавии составляла в среднем смешные в свете текущих цен 150 долларов за тысячу кубометров. Кишинев, верный общеевропейской моде отказа от долгосрочных договоренностей и переходу к спотовой торговле, саботировал заключение нового контракта, заключив временное соглашение сроком на месяц. По его условиям стоимость природного газа привязывалась к рынку, и это мгновенно привело к тому, что в октябре ценник поднялся до 790 долларов. Молдавский бюджет, доходная часть которого составляет 2,3 миллиарда долларов при расходах в 3,1 миллиарда, такого скачка не выдержал.При общем крайне скромном потреблении газа в 2,8 миллиарда кубометров, включая Приднестровье, чья задолженность учитывается отдельно, молдавский бюджет, промышленность и сектор ЖКХ сорвались в неуправляемый штопор. Все настолько плохо, что парламент своим внеочередным решением ввел по всей стране режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Официальная версия гласит, что это сделано для законной возможности срочно закупать энергоносители за рубежом (читай — по любой цене), а на практике население призывают как можно меньше пользоваться газом в быту.Позиция Молдавии проста, незатейлива и вызывает неподдельное восхищение своей, скажем так, незамутненностью. Кишинев за долгие годы поставок накопил громадный (в сравнении с масштабом потребления) долг перед Россией. На текущий момент тело долга превышает 450 миллионов долларов, а вместе с набежавшими процентами Молдавия должна "Газпрому" более 700 миллионов. На прошедших переговорах Москва в лице вице-премьера Дмитрия Козака предложила молдавской стороне продлить контракт на поставки газа, более того, Россия готова даже предоставить 25-процентую скидку.Все это легко достижимо при выполнении одного простого условия: Молдавия должна погасить существующий долг. Обратим внимание, российская сторона не душит молдаван, 700 миллионов они должны вернуть не сразу, а на протяжении трех последующих лет. Фактически официальный Кишинев должен показать свою добрую волю и начать хотя бы частично выплачивать деньги за уже давно использованный газ.Но команда Майи Санду решила сыграть по украинскому сценарию. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила в эфире национального телевидения и заявила, что ее страна не признает долг перед Россией, считает требования российской стороны недопустимыми и желает проводить переговоры без каких-либо долговых оговорок.Позволим себе предположить, что Кишинев пытается разыграть старую украинскую карту, когда дело дошло до разбирательства в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону Киева. При этом проевропейскому правительству Молдовы не мешало бы почитать и про оборотную, стыдливо скрываемую сторону газовой медали. Да, "Газпром" действительно выплатил Украине неустойку в размере 2,9 миллиарда долларов, но по результатам переговоров в декабре 2019 года Украина отказалась от любых дальнейших претензий к российскому поставщику. Более того, транзит через Украину рухнул до жалких 40 миллиардов кубометров газа в год, то есть три четверти магистральных мощностей УГТС сегодня простаивает и ветшает без особой надежды на дальнейшее использование.Та же самая Украина, отчаявшись торпедировать строительство и запуск "Северного потока — 2" и распродавшая в период высоких цен часть запасов из своих ПГХ, сегодня предлагает "стране-агрессору" 50-процентную скидку на транзит. Лишь бы только пройти отопительный сезон и хоть как-то пополнить бюджет.У Молдавии нет и этой возможности.Природный газ в страну поступает всего с двух сторон. Со стороны украинского Ананьево по двум веткам на Кишинев и Рыбницу и с юга из Румынии. Главные потребители газа — это объекты генерации: Молдавская ГРЭС, Кишиневская ТЭЦ-1 и 2, а также Бельцкая теплоэлектростанция. Все они спроектированы и используют в качестве основного топлива газ с возможностью перевода части производства на уголь и мазут. Именно эти четыре станции и дают львиную часть из генерируемых шести тераватт-часов национального электричества.Возможно, дело в заявлениях соседней Украины, которая обещала поддержать своих южных соседей в борьбе с очередной придуманной российской агрессией.Напомним, что параллельно с поездкой в Москву молдавская делегация провела переговоры с Украиной, и последняя обещала в случае необходимости поддержать молдаван поставками дополнительного газа. Однако тут надо обратить внимание на две малозаметных, но критически важных детали. Во-первых, поставлять Молдавии газ обещал не "Нафтогаз", а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, то есть лицо максимально далекое от сектора энергетики. А менеджмент "Нафтогаза" и Министерство энергетики Украины по этому поводу хранят гробовое молчание. Во-вторых, даже если допустить возможность подобных поставок, то они все равно никого не спасут. На переговорах господин Данилов озвучил цифру помощи: 15 миллионов кубометров в месяц, то есть 180 миллионов в год.Статистика и математика не оставляют простора для фантазий. Молдавия (за вычетом Приднестровья) потребляет в год 1,1 миллиарда кубометров газа, то есть крайне маловероятные украинские поставки перекроют лишь десять процентов от общей потребности.И вот тут мы подходим к главному.Еще в 2010 году Молдавия стала членом Европейского энергетического сообщества, а годом ранее, из-за очередного демарша Украины, страна почти две недели не получала газа из России. В 2014 году Кишинев и Бухарест с пафосом объявили о строительстве ветки газопровода Яссы — Унгены, который, как тогда ожидалось, к 2020 году полностью избавит Молдавию от зависимости от Москвы.На дворе год 2021-й, никакого чуда не случилось, но ситуация все-таки существенно изменилась. За прошедшие годы роль Украины в транзите газа неуклонно падала, зато на рынок поставок решительно ворвалась Турция, которая согласовала строительство "Турецкого потока" и стала главным газовым хабом на юге Европы.Опять обратимся к карте. Нитка магистрального газопровода из Турции заходит в Болгарию и дальше идет до границы с Сербией. Граница с Румынией совсем недалеко, до нее от магистральной трассы всего 250 километров. По меркам проектов вроде "Силы Сибири" это практически за углом. То есть в случае необходимости операторы "Турецкого потока" могут в сжатые сроки протянуть интерконнектор в Румынию, чтобы поставлять газ еще и молдаванам.Как долго Кишинев будет упорствовать, ставя под угрозу благополучие почти 800 тысяч собственных жителей, получающих газ от компании "Молдовагаз", покажет время. Однако уже прямо сейчас можно констатировать очевидное: все, кто связываются с Украиной, в итоге проигрывают. Как в стратегическом, так и в финансовом плане.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/gazprom-moldaviya-zadolzhala-rossii-709-millionov-dollarov-za-gaz-1036035565.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-1035891902.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/gazprom-nefti-tseny-na-benzin-v-rossii-nachali-snizhatsya-1035918310.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/Rossiya-obeschaet-soblyudat-obyazatelstva-po-tranzitu-gaza-cherez-Ukrainu-1033365418.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210823/Merkel-zakryvaet-gazovye-dela-v-Moskve-1033087424.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211006/V-Kremle-perechislili-prichiny-rosta-tsen-na-gaz-v-Evrope-1033365049.html
молдавия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/15/1035998974_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_c818c08c93d91b5f92698489b6010cab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Савчук
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg
молдавия, газ, колумнисты
Молдавия придумала, как не платить России за газ
19:20 25.10.2021 (обновлено: 20:11 25.10.2021)
Молдавия, хоть и является одним из пятнадцати разлетевшихся осколков Советского Союза, в наши новостные ленты попадает крайне редко.
Немудрено: крохотная страна на дальнем юго-западном крае бывшей страны со стабильно убывающим населением в два с половиной миллиона человек, добровольным отказом от национальной самоидентификации и признанием себя негласной частью Румынии. Боевые действия в Приднестровье давно утихли, последние ростки еще советской промышленности отчаянно цепляются за жизнь, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.
Потому новость о том, что в Молдове из-за критической нехватки природного газа объявлен государственный режим чрезвычайного положения, прозвучала свежей морозной ноткой на фоне обычных тем.
Ситуация привычная и донельзя напоминающая еще одну нашу западную соседку, Украину.
До 30 сентября между Россией и Молдавией действовал долгосрочный контракт на поставку голубого топлива, заключенный еще в 2006 году, причем стоимость газа для Молдавии составляла в среднем смешные в свете текущих цен 150 долларов за тысячу кубометров. Кишинев, верный общеевропейской моде отказа от долгосрочных договоренностей и переходу к спотовой торговле, саботировал заключение нового контракта, заключив временное соглашение сроком на месяц. По его условиям стоимость природного газа привязывалась к рынку, и это мгновенно привело к тому, что в октябре ценник поднялся до 790 долларов. Молдавский бюджет, доходная часть которого составляет 2,3 миллиарда долларов при расходах в 3,1 миллиарда, такого скачка не выдержал.
При общем крайне скромном потреблении газа в 2,8 миллиарда кубометров, включая Приднестровье, чья задолженность учитывается отдельно, молдавский бюджет, промышленность и сектор ЖКХ сорвались в неуправляемый штопор. Все настолько плохо, что парламент своим внеочередным решением ввел по всей стране режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября. Официальная версия гласит, что это сделано для законной возможности срочно закупать энергоносители за рубежом (читай — по любой цене), а на практике население призывают как можно меньше пользоваться газом в быту.
Осознавая глубину проблемы, на днях в Москву прибыла рабочая группа, которая, впрочем, переговоры вела с позиции, исключающей возможность решения вопроса в принципе.
Позиция Молдавии проста, незатейлива и вызывает неподдельное восхищение своей, скажем так, незамутненностью. Кишинев за долгие годы поставок накопил громадный (в сравнении с масштабом потребления) долг перед Россией. На текущий момент тело долга превышает 450 миллионов долларов, а вместе с набежавшими процентами Молдавия должна "Газпрому" более 700 миллионов. На прошедших переговорах Москва в лице вице-премьера Дмитрия Козака предложила молдавской стороне продлить контракт на поставки газа, более того, Россия готова даже предоставить 25-процентую скидку.
Все это легко достижимо при выполнении одного простого условия: Молдавия должна погасить существующий долг. Обратим внимание, российская сторона не душит молдаван, 700 миллионов они должны вернуть не сразу, а на протяжении трех последующих лет. Фактически официальный Кишинев должен показать свою добрую волю и начать хотя бы частично выплачивать деньги за уже давно использованный газ.
Но команда Майи Санду решила сыграть по украинскому сценарию. Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила в эфире национального телевидения и заявила, что ее страна не признает долг перед Россией, считает требования российской стороны недопустимыми и желает проводить переговоры без каких-либо долговых оговорок.
Позволим себе предположить, что Кишинев пытается разыграть старую украинскую карту, когда дело дошло до разбирательства в Стокгольмском арбитраже, который встал на сторону Киева. При этом проевропейскому правительству Молдовы не мешало бы почитать и про оборотную, стыдливо скрываемую сторону газовой медали. Да, "Газпром" действительно выплатил Украине неустойку в размере 2,9 миллиарда долларов, но по результатам переговоров в декабре 2019 года Украина отказалась от любых дальнейших претензий к российскому поставщику. Более того, транзит через Украину рухнул до жалких 40 миллиардов кубометров газа в год, то есть три четверти магистральных мощностей УГТС сегодня простаивает и ветшает без особой надежды на дальнейшее использование.
Та же самая Украина, отчаявшись торпедировать строительство и запуск "Северного потока — 2" и распродавшая в период высоких цен часть запасов из своих ПГХ, сегодня предлагает "стране-агрессору" 50-процентную скидку на транзит. Лишь бы только пройти отопительный сезон и хоть как-то пополнить бюджет.
У Молдавии нет и этой возможности.
Природный газ в страну поступает всего с двух сторон. Со стороны украинского Ананьево по двум веткам на Кишинев и Рыбницу и с юга из Румынии. Главные потребители газа — это объекты генерации: Молдавская ГРЭС, Кишиневская ТЭЦ-1 и 2, а также Бельцкая теплоэлектростанция. Все они спроектированы и используют в качестве основного топлива газ с возможностью перевода части производства на уголь и мазут. Именно эти четыре станции и дают львиную часть из генерируемых шести тераватт-часов национального электричества.
Руководство Республики Молдова не может не знать этих цифр и фактов, а также того, что, если они не договорятся с Россией о поставках газа, это приведет даже не к веерным отключениям, а общегосударственному коллапсу. Но Кишинев продолжает упорствовать.
Возможно, дело в заявлениях соседней Украины, которая обещала поддержать своих южных соседей в борьбе с очередной придуманной российской агрессией.
Напомним, что параллельно с поездкой в Москву молдавская делегация провела переговоры с Украиной, и последняя обещала в случае необходимости поддержать молдаван поставками дополнительного газа. Однако тут надо обратить внимание на две малозаметных, но критически важных детали. Во-первых, поставлять Молдавии газ обещал не "Нафтогаз", а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, то есть лицо максимально далекое от сектора энергетики. А менеджмент "Нафтогаза" и Министерство энергетики Украины по этому поводу хранят гробовое молчание. Во-вторых, даже если допустить возможность подобных поставок, то они все равно никого не спасут. На переговорах господин Данилов озвучил цифру помощи: 15 миллионов кубометров в месяц, то есть 180 миллионов в год.
Статистика и математика не оставляют простора для фантазий. Молдавия (за вычетом Приднестровья) потребляет в год 1,1 миллиарда кубометров газа, то есть крайне маловероятные украинские поставки перекроют лишь десять процентов от общей потребности.
И вот тут мы подходим к главному.
Еще в 2010 году Молдавия стала членом Европейского энергетического сообщества, а годом ранее, из-за очередного демарша Украины, страна почти две недели не получала газа из России. В 2014 году Кишинев и Бухарест с пафосом объявили о строительстве ветки газопровода Яссы — Унгены, который, как тогда ожидалось, к 2020 году полностью избавит Молдавию от зависимости от Москвы.
На дворе год 2021-й, никакого чуда не случилось, но ситуация все-таки существенно изменилась. За прошедшие годы роль Украины в транзите газа неуклонно падала, зато на рынок поставок решительно ворвалась Турция, которая согласовала строительство "Турецкого потока" и стала главным газовым хабом на юге Европы.
Опять обратимся к карте. Нитка магистрального газопровода из Турции заходит в Болгарию и дальше идет до границы с Сербией. Граница с Румынией совсем недалеко, до нее от магистральной трассы всего 250 километров. По меркам проектов вроде "Силы Сибири" это практически за углом. То есть в случае необходимости операторы "Турецкого потока" могут в сжатые сроки протянуть интерконнектор в Румынию, чтобы поставлять газ еще и молдаванам.
Да, все тот же российский газ, но уже с турецкой наценкой — и опять мимо Украины.
Как долго Кишинев будет упорствовать, ставя под угрозу благополучие почти 800 тысяч собственных жителей, получающих газ от компании "Молдовагаз", покажет время. Однако уже прямо сейчас можно констатировать очевидное: все, кто связываются с Украиной, в итоге проигрывают. Как в стратегическом, так и в финансовом плане.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.