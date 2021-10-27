https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/ekspert-rasskazala-kak-pandemiya-koronavirusa-vliyaet-na-demografiyu-v-abkhazii-1036083610.html
Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 детей меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 27.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-27T15:37+0300
2021-10-27T15:37+0300
2021-10-27T16:10+0300
в абхазии
новости
рождаемость
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Пандемия коронавируса повлияла на снижение рождаемости в мире и Абхазии в частности, считает экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.По ее наблюдениям, демографический спад в республике наблюдается на протяжении уже десяти лет, и COVID-19 еще больше усугубил эту ситуацию. С 2010 по 2020 годы количество родившихся снизилось на 760 детей – с 2156 до 1388 детей."Конечно, во время войн и экономического кризиса происходит спад (рождаемости - прим.). Это факт, который очевиден не только для демографов. Ситуация, вызванная пандемией коронавируса, стоит в одном ряду с другими глобальными катастрофами. До COVID-19 в современной истории была такая глобальная эпидемия "испанки" сто лет назад, когда рождаемость упала на 13%. Сейчас, в принципе, мы находимся в похожей ситуации, когда пандемия коронавируса спровоцировала тяжелейший экономический кризис", – уверена Цушба.Финансовые проблемы в подобных ситуациях и неопределенность развития событий в будущем, добавила эксперт, сдерживают людей в вопросах, связанных с продолжением рода. Стресс и страхи потенциальных родителей или же тех, кто был готов завести еще одного ребенка, но засомневался из-за всех проблем, вызванных пандемией, также негативно влияют на демографию.Цушба с сожалением отметила, что при таких обстоятельствах Абхазию ожидает демографическая яма. Насколько она будет глубока, будет зависеть от длительности и тяжести кризиса. Краткосрочные последствия эпидемии выражаются в провале рождаемости в пределах 15-20% от средних показателей, и это уже наблюдается в республике.Цушба объяснила, что формирование принятой демографами схемы в виде погребальной урны связано с увеличением доли пожилых людей и сокращением количества молодежи. Такой тип воспроизводства населения называют регрессивным или депопуляционным.Экономист подчеркнула, что при глубоком анализе также нужно учитывать количество детей из Абхазии, которые родились за границей и не попали в общую статистику внутри страны."Если мы проанализируем тенденцию, которая складывается в течение более десяти лет, в принципе, по тем данным, которые есть в официальной статистике, мы видим, что снижение рождаемости значительное. Мы понимаем, какие причины двигают людьми, и это проблема не сегодняшнего дня. По-прежнему остается очень низким суммарный коэффициент, который показывает, сколько детей родила одна женщина в репродуктивном возрасте – это 1,4", – уточнила она.Современный уровень рождаемости в стране обеспечивает воспроизводство населения лишь на 65% и при таких показателях каждое последующее поколение в численном эквиваленте будет на 1/3 меньше предыдущего.Цушба уверена, что еще есть время выправить эту негативную тенденцию с рождаемостью в Абхазии. В качестве подходящих инструментов, которые можно применять в стране, она назвала предложения абхазских демографов комплекса мер, включенных в программу "Стратегии социально-экономического развития Абхазии 2020-2025". Ее автор кандидат экономических наук, проректор АГУ Инга Ардзинба, которая разработала комплекс мер, позволяющих выйти из этого демографического кризиса."Мы еще располагаем ресурсом, который даст возможность выхода на оптимальный сценарий демографического развития – это доля населения в активном репродуктивном возрасте – около 59% и этим ресурсом можно воспользоваться, но в условиях ограниченного времени, так как при такой динамике эта доля тоже будет падать", – сказала Цушба.По мнению экономиста, точечные проекты в таких вопросах дают лишь краткосрочный эффект. Для более долгосрочного результата необходимо принимать комплексные программы, куда входит ряд правовых механизмов, кадровых, организационно-управленческих.Что касается закона "О демографической политике", который был разработан в Абхазии, но еще не утвержден, Цушба считает, что "голые" законы работать не будут, к ним нужны подзаконные акты, программы и целевые проекты. Помимо этого, должна быть разработана концепция демографической политики, объединяющая в себе не только вопросы рождаемости, но и репатриации, миграционной политики.По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-prichinakh-spada-rozhdaemosti-v-abkhazii--1036079431.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/respublikanskuyu-zhenskuyu-konsultatsiyu-otkryli-posle-kapremonta-v-sukhume-1036079920.html
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новости, рождаемость, коронавирус - 2021
Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии
15:37 27.10.2021 (обновлено: 16:10 27.10.2021)
По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 детей меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Пандемия коронавируса повлияла на снижение рождаемости в мире и Абхазии в частности, считает экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.
По ее наблюдениям, демографический спад в республике наблюдается на протяжении уже десяти лет, и COVID-19 еще больше усугубил эту ситуацию. С 2010 по 2020 годы количество родившихся снизилось на 760 детей – с 2156 до 1388 детей.
"Конечно, во время войн и экономического кризиса происходит спад (рождаемости - прим.). Это факт, который очевиден не только для демографов. Ситуация, вызванная пандемией коронавируса, стоит в одном ряду с другими глобальными катастрофами. До COVID-19 в современной истории была такая глобальная эпидемия "испанки" сто лет назад, когда рождаемость упала на 13%. Сейчас, в принципе, мы находимся в похожей ситуации, когда пандемия коронавируса спровоцировала тяжелейший экономический кризис", – уверена Цушба.
Финансовые проблемы в подобных ситуациях и неопределенность развития событий в будущем, добавила эксперт, сдерживают людей в вопросах, связанных с продолжением рода. Стресс и страхи потенциальных родителей или же тех, кто был готов завести еще одного ребенка, но засомневался из-за всех проблем, вызванных пандемией, также негативно влияют на демографию.
Цушба с сожалением отметила, что при таких обстоятельствах Абхазию ожидает демографическая яма. Насколько она будет глубока, будет зависеть от длительности и тяжести кризиса. Краткосрочные последствия эпидемии выражаются в провале рождаемости в пределах 15-20% от средних показателей, и это уже наблюдается в республике.
Динамика воспроизводства населения приводит к депопуляции – то есть к вымиранию населения. Если схематично представить структуру населения, которая складывается под воздействием различных факторов, то схема так называемой половозрастной пирамиды будет представлять собой погребальную урну.
Амра Цушба
Экономист, эксперт ЦСЭИ
Цушба объяснила, что формирование принятой демографами схемы в виде погребальной урны связано с увеличением доли пожилых людей и сокращением количества молодежи. Такой тип воспроизводства населения называют регрессивным или депопуляционным.
Экономист подчеркнула, что при глубоком анализе также нужно учитывать количество детей из Абхазии, которые родились за границей и не попали в общую статистику внутри страны.
"Если мы проанализируем тенденцию, которая складывается в течение более десяти лет, в принципе, по тем данным, которые есть в официальной статистике, мы видим, что снижение рождаемости значительное. Мы понимаем, какие причины двигают людьми, и это проблема не сегодняшнего дня. По-прежнему остается очень низким суммарный коэффициент, который показывает, сколько детей родила одна женщина в репродуктивном возрасте – это 1,4", – уточнила она.
Современный уровень рождаемости в стране обеспечивает воспроизводство населения лишь на 65% и при таких показателях каждое последующее поколение в численном эквиваленте будет на 1/3 меньше предыдущего.
Цушба уверена, что еще есть время выправить эту негативную тенденцию с рождаемостью в Абхазии. В качестве подходящих инструментов, которые можно применять в стране, она назвала предложения абхазских демографов комплекса мер, включенных в программу "Стратегии социально-экономического развития Абхазии 2020-2025". Ее автор кандидат экономических наук, проректор АГУ Инга Ардзинба, которая разработала комплекс мер, позволяющих выйти из этого демографического кризиса.
"Мы еще располагаем ресурсом, который даст возможность выхода на оптимальный сценарий демографического развития – это доля населения в активном репродуктивном возрасте – около 59% и этим ресурсом можно воспользоваться, но в условиях ограниченного времени, так как при такой динамике эта доля тоже будет падать", – сказала Цушба.
По мнению экономиста, точечные проекты в таких вопросах дают лишь краткосрочный эффект. Для более долгосрочного результата необходимо принимать комплексные программы, куда входит ряд правовых механизмов, кадровых, организационно-управленческих.
Что касается закона "О демографической политике", который был разработан в Абхазии, но еще не утвержден, Цушба считает, что "голые" законы работать не будут, к ним нужны подзаконные акты, программы и целевые проекты. Помимо этого, должна быть разработана концепция демографической политики, объединяющая в себе не только вопросы рождаемости, но и репатриации, миграционной политики.
По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 меньше, чем за аналогичный период 2020 года.