https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/ekspert-rasskazala-kak-pandemiya-koronavirusa-vliyaet-na-demografiyu-v-abkhazii-1036083610.html

Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии

Эксперт рассказала, как пандемия коронавируса влияет на демографию в Абхазии

По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 детей меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 27.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-27T15:37+0300

2021-10-27T15:37+0300

2021-10-27T16:10+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Пандемия коронавируса повлияла на снижение рождаемости в мире и Абхазии в частности, считает экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.По ее наблюдениям, демографический спад в республике наблюдается на протяжении уже десяти лет, и COVID-19 еще больше усугубил эту ситуацию. С 2010 по 2020 годы количество родившихся снизилось на 760 детей – с 2156 до 1388 детей."Конечно, во время войн и экономического кризиса происходит спад (рождаемости - прим.). Это факт, который очевиден не только для демографов. Ситуация, вызванная пандемией коронавируса, стоит в одном ряду с другими глобальными катастрофами. До COVID-19 в современной истории была такая глобальная эпидемия "испанки" сто лет назад, когда рождаемость упала на 13%. Сейчас, в принципе, мы находимся в похожей ситуации, когда пандемия коронавируса спровоцировала тяжелейший экономический кризис", – уверена Цушба.Финансовые проблемы в подобных ситуациях и неопределенность развития событий в будущем, добавила эксперт, сдерживают людей в вопросах, связанных с продолжением рода. Стресс и страхи потенциальных родителей или же тех, кто был готов завести еще одного ребенка, но засомневался из-за всех проблем, вызванных пандемией, также негативно влияют на демографию.Цушба с сожалением отметила, что при таких обстоятельствах Абхазию ожидает демографическая яма. Насколько она будет глубока, будет зависеть от длительности и тяжести кризиса. Краткосрочные последствия эпидемии выражаются в провале рождаемости в пределах 15-20% от средних показателей, и это уже наблюдается в республике.Цушба объяснила, что формирование принятой демографами схемы в виде погребальной урны связано с увеличением доли пожилых людей и сокращением количества молодежи. Такой тип воспроизводства населения называют регрессивным или депопуляционным.Экономист подчеркнула, что при глубоком анализе также нужно учитывать количество детей из Абхазии, которые родились за границей и не попали в общую статистику внутри страны."Если мы проанализируем тенденцию, которая складывается в течение более десяти лет, в принципе, по тем данным, которые есть в официальной статистике, мы видим, что снижение рождаемости значительное. Мы понимаем, какие причины двигают людьми, и это проблема не сегодняшнего дня. По-прежнему остается очень низким суммарный коэффициент, который показывает, сколько детей родила одна женщина в репродуктивном возрасте – это 1,4", – уточнила она.Современный уровень рождаемости в стране обеспечивает воспроизводство населения лишь на 65% и при таких показателях каждое последующее поколение в численном эквиваленте будет на 1/3 меньше предыдущего.Цушба уверена, что еще есть время выправить эту негативную тенденцию с рождаемостью в Абхазии. В качестве подходящих инструментов, которые можно применять в стране, она назвала предложения абхазских демографов комплекса мер, включенных в программу "Стратегии социально-экономического развития Абхазии 2020-2025". Ее автор кандидат экономических наук, проректор АГУ Инга Ардзинба, которая разработала комплекс мер, позволяющих выйти из этого демографического кризиса."Мы еще располагаем ресурсом, который даст возможность выхода на оптимальный сценарий демографического развития – это доля населения в активном репродуктивном возрасте – около 59% и этим ресурсом можно воспользоваться, но в условиях ограниченного времени, так как при такой динамике эта доля тоже будет падать", – сказала Цушба.По мнению экономиста, точечные проекты в таких вопросах дают лишь краткосрочный эффект. Для более долгосрочного результата необходимо принимать комплексные программы, куда входит ряд правовых механизмов, кадровых, организационно-управленческих.Что касается закона "О демографической политике", который был разработан в Абхазии, но еще не утвержден, Цушба считает, что "голые" законы работать не будут, к ним нужны подзаконные акты, программы и целевые проекты. Помимо этого, должна быть разработана концепция демографической политики, объединяющая в себе не только вопросы рождаемости, но и репатриации, миграционной политики.По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-prichinakh-spada-rozhdaemosti-v-abkhazii--1036079431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/rozhdaemost-v-abkhazii-snizilas-po-sravneniyu-s-analogichnym-periodom-2020-goda-1036055907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/respublikanskuyu-zhenskuyu-konsultatsiyu-otkryli-posle-kapremonta-v-sukhume-1036079920.html

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новости, рождаемость, коронавирус - 2021