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"Курорт Пицунда" продлит бронирование в связи с возросшим спросом у туристов

"Курорт Пицунда" продлит бронирование в связи с возросшим спросом у туристов

По данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, в сезоне 2021 года республику посетили рекордные полтора миллиона туристов, чего не было с советского... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T08:45+0300

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. "Курорт Пицунда" продлит бронирование в связи с возросшим спросом среди туристов.Заведующая отделом бронирования "Курорта Пицунда" Нонна Отырба в интервью радио Sputnik подчеркнула, что этот объект обычно принимал постояльцев ежегодно до 1 ноября, но в этом сезоне все изменилось."В этом году действительно цифры были рекордными. Мы приняли 32 000 человек, и койко-дней вышло 298 000. Работали по прайс-листу до 1 ноября, но, видя все то, что происходит, решили продлить. Мы ввели пакет услуг – готовы предложить и новогодние, рождественские туры. Для нас это новшество и, надеемся, что туроператоры откликнутся и будут заявки", – рассказала она.Отырба уточнила, что заявки от постояльцев пока ожидаются. Насколько эти туры будут востребованы, станет ясно в течение предстоящей недели.Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и права АНА Фрида Лазба считает, что в республике наблюдается количественный поток туристов, который был в довоенный период."В советское время рекорд (по посещаемости Абхазии туристами в год - прим.) тоже был полтора миллиона человек. С учетом того, что население Абхазии уменьшилось, и она может принять столько туристов, это говорит о том, что информационные технологии позволяют с наименьшими затратами принимать тот же поток гостей, который был тогда", – отметила она. Поток российских туристов в Абхазию перенаправили условия, сложившиеся в результате пандемии коронавируса, что отразилось на экономике республики, уверена Лазба.По прогнозам Отырба, цены на туры в зимний период возрастут примерно на 10-15%, так как увеличатся расходы на электроснабжение, и составят 2300 рублей на одного человека в сутки с трехразовым питанием. Дирекция "Курорта Пицунда" готовится к возможным сложностям с обеспечением электроэнергией зимой. "Черноморэнерго" уже предупреждало, что веерных отключений не избежать."Мы не весь комплекс планируем открывать, а один корпус первой категории. Естественно, поэтому мы будем подготавливать его к таким отключениям. Думаю, что администрация объекта подсчитала расходы. В любом случае, если туристы будут, нам это будет выгодно", – отметила Отырба.В качестве дополнительных услуг гостям также предложат широкий ассортимент экскурсионных программ, праздничные вечера и банкеты, абхазское застолье. Планируют внести коррективы в меню и включить в него новые блюда.Кандидат экономических наук Фрида Лазба считает, что небольшим отелям и гостиницам легче перестроиться на зимний график работы, нежели более крупным объектам, таким как "Курорт Пицунда". Дополнительных расходов, на ее взгляд, потребует не только стабильная подача электричества, но и водоснабжение.Что касается обеспечения нужным количеством персонала курортной сферы в зимний период, добавила Лазба, проблем возникнуть не должно. Люди готовы работать и, если их вызвать, они выйдут на работу.По данным Министерства по курортам и туризму Абхазии, в сезоне 2021 года республику посетили полтора миллиона туристов. Эти показатели стали рекордными за весь послевоенный период.

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