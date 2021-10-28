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https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/minzdrav-nazval-chislo-vaktsinirovannykh-sputnikom-layt-v-abkhazii-1036102062.html
Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии
Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии
Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба закупил для республики пять тысяч доз этого... 28.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-28T15:45+0300
2021-10-28T16:03+0300
в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии привились 3638 человек, об этом сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина в четверг, 28 октября.Несмотря на то, что темпы вакцинации по сравнению с прошлой кампанией ниже, цифры понемногу растут, отметил министр. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о намерении ввести обязательную вакцинацию для отдельной категории работников."Наверное, перейдем на другие методы. Это будет касаться педагогов, сотрудников органов внутренних дел, военных, чиновников. Зачем мы заказываем вакцину, просим – чтобы защитить граждан. Придет вакцина, и мы будем по-другому требовать, есть разные формы, и мы будем их использовать", – сказал Анкваб.В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код."Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html
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вакцинация от covid-19 в абхазии

Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии

15:45 28.10.2021 (обновлено: 16:03 28.10.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация от Covid-19 в Казани
Вакцинация от Covid-19 в Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба закупил для республики пять тысяч доз этого препарата.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии привились 3638 человек, об этом сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина в четверг, 28 октября.
© Sputnik / Леон Гуния Вакцинация против COVID - 19 в Абхазии
Вакцинация против COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2021
Вакцинация против COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Несмотря на то, что темпы вакцинации по сравнению с прошлой кампанией ниже, цифры понемногу растут, отметил министр.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о намерении ввести обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
"Наверное, перейдем на другие методы. Это будет касаться педагогов, сотрудников органов внутренних дел, военных, чиновников. Зачем мы заказываем вакцину, просим – чтобы защитить граждан. Придет вакцина, и мы будем по-другому требовать, есть разные формы, и мы будем их использовать", – сказал Анкваб.
Пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Ереван Плаза - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2021
В Абхазии
Отдельные категории работников могут обязать прививаться от COVID-19 в Абхазии
Вчера, 18:33
В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.
"Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.
В Абхазии
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