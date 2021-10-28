https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/minzdrav-nazval-chislo-vaktsinirovannykh-sputnikom-layt-v-abkhazii-1036102062.html

Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии

Минздрав назвал число вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии

Вакцинация "Спутником Лайт" проходит в Абхазии с 10 августа, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба закупил для республики пять тысяч доз этого... 28.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-28T15:45+0300

2021-10-28T15:45+0300

2021-10-28T16:03+0300

в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии привились 3638 человек, об этом сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Кабмина в четверг, 28 октября.Несмотря на то, что темпы вакцинации по сравнению с прошлой кампанией ниже, цифры понемногу растут, отметил министр. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о намерении ввести обязательную вакцинацию для отдельной категории работников."Наверное, перейдем на другие методы. Это будет касаться педагогов, сотрудников органов внутренних дел, военных, чиновников. Зачем мы заказываем вакцину, просим – чтобы защитить граждан. Придет вакцина, и мы будем по-другому требовать, есть разные формы, и мы будем их использовать", – сказал Анкваб.В первой декаде ноябре Абхазия ждет поставки новой крупной партии вакцины "Спутник V" в количестве 30 тысяч доз. Все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получают бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код."Спутник Лайт" – облегченная версия двухкомпонентной вакцины "Спутник V", дает защиту на три-шесть месяцев, эффективность достигает 80%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в абхазии