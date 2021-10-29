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Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России
Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T14:48+0300
2021-10-29T14:48+0300
2021-10-29T15:04+0300
в абхазии
москва
аслан бжания
транспорт
сухумский аэропорт
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Речь также шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере между двумя государствами.По итогам встречи определен план дальнейших действий по реализации ранее достигнутых договоренностей. В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и с вице-премьером правительства России Александром Новаком.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/bzhaniya-obsudil-v-moskve-s-novakom-generalnuyu-skhemu-gazifikatsii-abkhazii-1036099322.html
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москва, аслан бжания, транспорт, сухумский аэропорт
Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России
14:48 29.10.2021 (обновлено: 15:04 29.10.2021)
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили актуальные вопросы модернизации и строительства транспортной инфраструктуры, возобновления авиасообщения в Абхазии.
Речь также шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере между двумя государствами.
По итогам встречи определен план дальнейших действий по реализации ранее достигнутых договоренностей.
В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым
, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком
и с вице-премьером правительства России Александром Новаком.
Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.