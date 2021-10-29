https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/transportnuyu-infrastrukturu-i-aviasoobschenie-obsudil-bzhaniya-s-ministrom-transporta-rossii-1036117792.html

Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России

Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России

Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T14:48+0300

2021-10-29T14:48+0300

2021-10-29T15:04+0300

в абхазии

москва

аслан бжания

транспорт

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым в ходе рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Речь также шла о перспективах сотрудничества в транспортной сфере между двумя государствами.По итогам встречи определен план дальнейших действий по реализации ранее достигнутых договоренностей. В рамках нынешнего визита Бжания уже встречался с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком и с вице-премьером правительства России Александром Новаком.Глава государства отбыл с рабочим визитом в Москву 25 октября. Это уже вторая рабочая поездка Бжания в Москву за октябрь и десятая за время его президентства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/bzhaniya-obsudil-v-moskve-s-novakom-generalnuyu-skhemu-gazifikatsii-abkhazii-1036099322.html

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москва, аслан бжания, транспорт, сухумский аэропорт