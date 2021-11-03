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"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России

"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России

Для государства опасны те эпидемии, которые угрожают его бесперебойному функционированию и самому его существованию, пишет автор РИА Новости. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T10:45+0300

2021-11-03T10:45+0300

2021-11-03T11:58+0300

россия

колумнисты

мировая пандемия коронавируса covid-19

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Какие эпидемии опасны для государства?Подчеркну — именно для государства. Не для народа страны, а для той властно-административной машины, что этой страной управляет, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.Ответ прост и вполне очевиден: для государства опасны те эпидемии, которые угрожают его бесперебойному функционированию и самому его существованию. А подобные угрозы несут в себе заболевания с такой высокой заразностью и смертностью, что они начинают влиять на работу госмашины. И неважно, идет ли речь о коллапсе системы здравоохранения или параличе экономики.Отсюда второй вопрос: несет ли COVID-19 в себе такую угрозу для государства, в частности российского?Именно в данном обстоятельстве стоит искать разгадку той поразительной ситуации, которая сложилась в нашей стране вокруг ковида, — и в обществе, и в государственной политике.Начать стоит с общества.Оценки тут глубоко субъективны, но если отталкиваться от данных социологических опросов и динамики вакцинации, то складывается следующее впечатление. Около десяти процентов наших сограждан относятся к радикальным отрицателям — или самого ковида, или "непроверенных и опасных" вакцин от него, или прививок в целом. Приблизительно столько же глубоко прониклись угрозой заболевания и стараются тщательно соблюдать меры предосторожности: так давно привились, что уже проходят ревакцинацию, держат социальную дистанцию, по всем правилам носят средства индивидуальной защиты в публичных местах и так далее.Ну и есть остальное население нашей страны — абсолютное его большинство, процентов 70-80, которое не то чтобы отрицает ковид, но по разным причинам не считает необходимым принятие и соблюдение экстраординарных мер (как государственных, так и личных) для борьбы с ним. Одни полагают угрозу преувеличенной. Другие видят в происходящем зловещий заговор мировой закулисы и не хотят ей подыгрывать. Третьи полагаются на русский авось. А четвертые лично для себя (относительно молодых и здоровых) оценивают как очень низкие шансы тяжелых и фатальных последствий, даже если они заразятся, и считают, что можно не напрягаться.Отсюда и расслабленное ношение маски на подбородке, а то и вовсе принципиальный отказ от нее. И затягивание с вакцинацией — не потому, что человек принципиально против, а потому, что ему, по его мнению, не горит. И крайне негативное отношение к любым жестким государственным мерам борьбы, хотя идея отдохнуть в нерабочие дни нравится почти всем.И надо отдавать себе отчет, что государство — ни одно государство — не может себе позволить игнорировать мнение абсолютного большинства своих граждан. Россия никаким исключением тут не является, руководство страны вынуждено в своих действиях учитывать фирменный отечественный микс фатализма с принципиальным разгильдяйством и выстраивать политику с учетом данного фактора.Тем более что, как и было сказано вначале, никакой серьезной угрозы самому государству ковид не несет. Более того, российские власти извлекли для себя массу полезного опыта из вызова пандемии.Были обкатаны и проверены на прочность многочисленные управленческие процессы, как новые, так и хорошо забытые старые. Система здравоохранения научилась справляться со стрессовыми нагрузками. Были отработаны механизмы оперативного развертывания дополнительных стационаров при вспышках заболеваемости. Была в кратчайшие сроки создана вакцина, доказавшая свою безопасность и высокую эффективность. Это — безо всяких скидок — грандиозная научно-управленческая задача. Было гарантировано, что ничто не угрожает бесперебойной работе ключевых государственных структур — управленческих, силовых, армии. А отечественная экономика доказала свою способность успешно справляться с нестандартными вызовами и кризисами.Все это — ценнейший опыт в нынешних условиях глобальной турбулентности и нарастания международной напряженности во всех сферах.Например, оно заинтересовано развивать внутренний туризм — и ему, конечно, не слишком нравилось, когда миллиарды долларов российских граждан оставались на курортах Европы, Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Ну что ж, поскольку Россия благодаря принципиальной позиции множества своих граждан находится в "красной зоне" и конца-края этому не видно, открытие границ по большинству популярных туристических направлений нам еще долго не грозит.И не потому, что Кремль и лично Путин никого никуда не пущают. А потому, что с той стороны на нас смотрят как на сумасшедших русских, которые массовым отказом от вакцинации и принципиальным игнорированием мер безопасности твердо вознамерились уморить многие сотни тысяч своих сограждан и которым, конечно, нельзя открывать границу — с таким-то подходом к эпидемии, медицине и жизни.Десятилетиям и даже столетиями одним из главных обвинений в адрес российского государства и любой российской власти было обвинение в цинично-безжалостном отношении к собственному народу, выраженном в знаменитой формуле "бабы нарожают".Рано или поздно, так или иначе, ковид будет взят под контроль. Однако, похоже, гуманизация нашего общества, его установок и поведения является куда более сложной задачей и потребует намного больше времени.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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