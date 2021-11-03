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https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/deputaty-parlamenta-otpravyatsya-v-adzyubzhu-dlya-peregovorov-s-veteranami--1036188617.html
Депутаты Парламента отправятся в Адзюбжу для переговоров с ветеранами
Депутаты Парламента отправятся в Адзюбжу для переговоров с ветеранами
30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T17:53+0300
2021-11-03T18:38+0300
в абхазии
парламент абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Делегация депутатов Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия провела переговоры с президентом Асланом Бжания по ситуации, сложившейся из-за инцидента на набережной Сухума 30 сентября. Об этом журналистам по итогам встречи рассказал депутат Рауль Лолуа. По его словам, парламентарии предложили главе государства провести в Парламенте встречу ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Предполагается, что на встрече Дбар принесет извинения ветеранам за инцидент, произошедший на набережной Махаджиров 30 сентября. "Это хоть небольшой шаг, чтобы хоть как-то ситуацию разрядить. Президент это предложение принял положительно. Сейчас было принято решение поехать к ним (ветеранам - прим.) и объяснить все", – сказал Лолуа.В настоящее время депутаты намерены направиться в село Адзюбжа для переговоров с ветеранами и обсуждения возможной встречи с Дмитрием Дбар в стенах Парламента. Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар.2 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/spiker-parlamenta-otpravilsya-k-prezidentu-abkhazii-dlya-obsuzhdeniya-intsidenta-s-veteranami-1036186254.html
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парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября

Депутаты Парламента отправятся в Адзюбжу для переговоров с ветеранами

17:53 03.11.2021 (обновлено: 18:38 03.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия в парламента Республики Абхазия
Сессия в парламента Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудников МВД.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Делегация депутатов Парламента Абхазии во главе со спикером Валерием Кварчия провела переговоры с президентом Асланом Бжания по ситуации, сложившейся из-за инцидента на набережной Сухума 30 сентября. Об этом журналистам по итогам встречи рассказал депутат Рауль Лолуа.
По его словам, парламентарии предложили главе государства провести в Парламенте встречу ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Предполагается, что на встрече Дбар принесет извинения ветеранам за инцидент, произошедший на набережной Махаджиров 30 сентября.
"Это хоть небольшой шаг, чтобы хоть как-то ситуацию разрядить. Президент это предложение принял положительно. Сейчас было принято решение поехать к ним (ветеранам - прим.) и объяснить все", – сказал Лолуа.
Комплекс правительственных зданий в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
В Абхазии
Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
16:22
В настоящее время депутаты намерены направиться в село Адзюбжа для переговоров с ветеранами и обсуждения возможной встречи с Дмитрием Дбар в стенах Парламента.
Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар.
2 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел.
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