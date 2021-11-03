https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/spiker-parlamenta-otpravilsya-k-prezidentu-abkhazii-dlya-obsuzhdeniya-intsidenta-s-veteranami-1036186254.html

Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами

Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами

Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T16:22+0300

2021-11-03T16:22+0300

2021-11-03T16:29+0300

в абхазии

парламент абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия направился к президенту Аслану Бжания, чтобы обсудить сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию и пути выхода из кризиса до митинга 4 ноября. Об этом сообщил депутат Валерий Агрба. 3 ноября в Парламенте состоялось заседание сессии. После обсуждения вопросов повестки заседания к депутатам присоединились представители общественных и политических партий, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии для обсуждения последствий инцидента на набережной Сухума 30 сентября.Председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания отметил, что ветераны последний раз обращаются в Парламент, чтобы депутаты дали правильную оценку событиям 30 сентября.Председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия рассказал, что 2 ноября у представителей оппозиционных партий и движений была запланирована встреча с президентом, где должны были быть предложены пути выхода из ситуации. "Мы собирались обсудить ситуацию и предложить варианты решения. Где-то чтоб мы сделали шаг назад, где-то чтоб президент сделал шаг назад, чтобы не усугублять наши отношения. В шесть часов была запланирована встреча, за два часа он сделал свое назначение (в должности был восстановлен Дмитрий Дбар - ред.) Человек пошел на конфронтацию, он показал своим отношением, что никого не видит", - сказал Кварчия.После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями. По итогам спикер Парламента направился к президенту. Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар.3 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел

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парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября