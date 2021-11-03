https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/spiker-parlamenta-otpravilsya-k-prezidentu-abkhazii-dlya-obsuzhdeniya-intsidenta-s-veteranami-1036186254.html
Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T16:22+0300
2021-11-03T16:22+0300
2021-11-03T16:29+0300
в абхазии
парламент абхазии
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия направился к президенту Аслану Бжания, чтобы обсудить сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию и пути выхода из кризиса до митинга 4 ноября. Об этом сообщил депутат Валерий Агрба. 3 ноября в Парламенте состоялось заседание сессии. После обсуждения вопросов повестки заседания к депутатам присоединились представители общественных и политических партий, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии для обсуждения последствий инцидента на набережной Сухума 30 сентября.Председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания отметил, что ветераны последний раз обращаются в Парламент, чтобы депутаты дали правильную оценку событиям 30 сентября.Председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия рассказал, что 2 ноября у представителей оппозиционных партий и движений была запланирована встреча с президентом, где должны были быть предложены пути выхода из ситуации. "Мы собирались обсудить ситуацию и предложить варианты решения. Где-то чтоб мы сделали шаг назад, где-то чтоб президент сделал шаг назад, чтобы не усугублять наши отношения. В шесть часов была запланирована встреча, за два часа он сделал свое назначение (в должности был восстановлен Дмитрий Дбар - ред.) Человек пошел на конфронтацию, он показал своим отношением, что никого не видит", - сказал Кварчия.После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями. По итогам спикер Парламента направился к президенту. Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар.3 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся министр внутренних дел
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ministr-vnutrennikh-del-dmitriy-dbar-vosstanovlen-v-dolzhnosti-1036171923.html
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парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября
Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
16:22 03.11.2021 (обновлено: 16:29 03.11.2021)
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия направился к президенту Аслану Бжания, чтобы обсудить сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию и пути выхода из кризиса до митинга 4 ноября. Об этом сообщил депутат Валерий Агрба.
По словам Агрба, Парламент готов стать посредником между правоохранительными органами и ветеранами.
3 ноября в Парламенте состоялось заседание сессии. После обсуждения вопросов повестки заседания к депутатам присоединились представители общественных и политических партий, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии для обсуждения последствий инцидента на набережной Сухума 30 сентября.
Председатель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания отметил, что ветераны последний раз обращаются в Парламент, чтобы депутаты дали правильную оценку событиям 30 сентября.
Председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия рассказал, что 2 ноября у представителей оппозиционных партий и движений была запланирована встреча с президентом, где должны были быть предложены пути выхода из ситуации.
"Мы собирались обсудить ситуацию и предложить варианты решения. Где-то чтоб мы сделали шаг назад, где-то чтоб президент сделал шаг назад, чтобы не усугублять наши отношения. В шесть часов была запланирована встреча, за два часа он сделал свое назначение (в должности был восстановлен Дмитрий Дбар - ред.) Человек пошел на конфронтацию, он показал своим отношением, что никого не видит", - сказал Кварчия.
После непродолжительного обсуждения ситуации с депутатами, все представители общественных, политических партий и ветераны удалились из зала заседания Парламента. Журналистов также попросили покинуть зал. Обсуждение продолжилось за закрытыми дверями.
По итогам спикер Парламента направился к президенту.
Ранее Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии заявил
, что 4 ноября намерен провести митинг в Сухуме с требованием отставки главы МВД республики Дмитрия Дбар.
3 ноября указом президента Аслана Бжания к исполнению своих обязанностей вернулся
министр внутренних дел