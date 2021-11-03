https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/glava-sukhuma-otvetil-na-pismo-organizatorov-aktsii-protesta-4-noyabrya-1036176853.html

Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября

Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября

Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T09:45+0300

2021-11-03T09:45+0300

2021-11-03T10:13+0300

в абхазии

аслан бжания

дмитрий дбар

беслан эшба

сухум

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба ответил на обращение Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов о проведении митинга 4 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.В письме за подписью председателя Совета Ахры Бжания говорится, что 4 ноября на Театральной площади Сухума Объединенный Совет ветеранов проводит митинг, который начнется в 13:00. Глава столичной администрации, ссылаясь на распоряжение президента, ответил, что в стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.Ранее в своем интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов.Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей. Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ministr-vnutrennikh-del-dmitriy-dbar-vosstanovlen-v-dolzhnosti-1036171923.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html

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аслан бжания, дмитрий дбар, беслан эшба, сухум, стрельба в сухуме 30 сентября