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https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/glava-sukhuma-otvetil-na-pismo-organizatorov-aktsii-protesta-4-noyabrya-1036176853.html
Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября
Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T09:45+0300
2021-11-03T10:13+0300
в абхазии
аслан бжания
дмитрий дбар
беслан эшба
сухум
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба ответил на обращение Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов о проведении митинга 4 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.В письме за подписью председателя Совета Ахры Бжания говорится, что 4 ноября на Театральной площади Сухума Объединенный Совет ветеранов проводит митинг, который начнется в 13:00. Глава столичной администрации, ссылаясь на распоряжение президента, ответил, что в стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.Ранее в своем интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов.Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей. Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bzhaniya-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-protestnoy-aktsii-4-noyabrya-1036174552.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ministr-vnutrennikh-del-dmitriy-dbar-vosstanovlen-v-dolzhnosti-1036171923.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/storonniki-otstavki-ministra-dbar-vyydut-na-protestnuyu-aktsiyu-4-noyabrya-1036140208.html
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аслан бжания, дмитрий дбар, беслан эшба, сухум, стрельба в сухуме 30 сентября

Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября

09:45 03.11.2021 (обновлено: 10:13 03.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии намерен провести митинг в Сухуме в четверг, 4 ноября.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба ответил на обращение Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов о проведении митинга 4 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.
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Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестной акции 4 ноября
Вчера, 21:58
В письме за подписью председателя Совета Ахры Бжания говорится, что 4 ноября на Театральной площади Сухума Объединенный Совет ветеранов проводит митинг, который начнется в 13:00.
Глава столичной администрации, ссылаясь на распоряжение президента, ответил, что в стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Администрация города Сухум сообщает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением Президента Республики Абхазия "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19" от 13 августа 2021 года, установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время", – говорится в сообщении администрации Сухума.

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Ранее в своем интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания призвал граждан воздержаться от участия в протестных акциях во избежание всевозможных эксцессов.
Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа в воскресенье 31 октября.
По итогам глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба заявил, что протестная акция с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар назначена на 4 ноября.
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Ветераны намерены 4 ноября выйти на акцию протеста
31 октября, 18:22
Во вторник 2 ноября стало известно о том, что президент оставил в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, с сегодняшнего дня он вернулся к исполнению своих обязанностей. Дмитрию Дбар назначено дисциплинарное взыскание.
В Абхазии
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