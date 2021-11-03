https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/tanker-zapravschik-vms-ssha-napravlyaetsya-v-chernoe-more-1036180562.html
Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
НАТО и штабы Шестого флота ВМС США проводят совместные операции в Черном и Средиземном морях. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T12:10+0300
2021-11-03T12:10+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.Ранее стало известно о начале операций НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Штабы будут находиться на корабле Mount Whitney. Тем не менее, связана ли отправка эсминца Porter в регион с объявленной операцией, не уточняется.В конце июля МИД России указал на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/koshkin-o-zakhode-korablya-ssha-v-chernoe-more-vsem-ponyatno-chto-ucheniya-protiv-rossii-1036155003.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/putin-o-korable-ssha-v-chernom-more-mozhem-posmotret-na-nego-v-binokl-libo-v-pritsel-1036151731.html
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россия, нато, черное море, сша
Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
12:10 03.11.2021 (обновлено: 12:45 03.11.2021)
НАТО и штабы Шестого флота ВМС США проводят совместные операции в Черном и Средиземном морях.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.
Ранее стало известно о начале операций НАТО и штабов Шестого флота ВМС США в Черном и Средиземном морях. Штабы будут находиться на корабле Mount Whitney. Тем не менее, связана ли отправка эсминца Porter в регион с объявленной операцией, не уточняется.
В конце июля МИД России указал на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.
Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.