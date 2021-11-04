https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/chleny-obschestvennoy-palaty-initsiiruyut-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036192057.html

Члены Общественной палаты инициируют поправки в закон о запрете абортов

Члены Общественной палаты инициируют поправки в закон о запрете абортов

В Абхазии рождаемость идет на спад, за девять месяцев 2021 года в республике родились 1000 детей. 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T08:45+0300

2021-11-04T08:45+0300

2021-11-04T11:31+0300

в абхазии

здравоохранение

рождаемость

запрет абортов

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Члены Общественной палаты Абхазии планируют обратиться в Парламент с инициативой внести поправки в закон "О запрете абортов". Об этом в эфире радио Sputnik сообщила член Общественной палаты Людмила Лолуа.По ее словам, пришло время потребовать внести изменения в части, которая касается здоровья матери и ребенка.В Абхазии рождаемость снижается. За девять месяцев 2021 года в республике родились 1000 детей. По мнению Лолуа, принятый в 2016 году закон "О запрете абортов" не принес эффекта.Соучредитель благотворительного фонда "Киараз" Кама Гопия в эфире радио Sputnik отметила, что рождаемость нужно повышать не запретами, а поддержкой молодых семей."Если хотели, чтобы рождаемость повышалась, нужно было предпринимать другие меры. Это поддержка семей, которые хотят завести ребенка. Это касается всего - начиная с медицины, заканчивая жилищными условиями. Люди, которые хотят завести детей, они их заведут. А те, кто не имеет возможности и готов пойти на аборт, они это сделают. Их никакой закон не остановит. Сделают аборт кустарным способом или же влезут в долги, поедут в Сочи или в Грузию и там уже сделают аборт. Это все имеет очень серьезные последствия. Известны даже случаи, когда женщины узнавали, что они в ожидании ребенка и хотели наложить на себя руки. Я сама против абортов. Не стоит считать всех, кто против закона о запрете абортов, детоубийцами и кидаться в нас камнями. Мы за то, чтобы население увеличилось, детки рождались. Но если мы хотим, чтобы население качественно увеличилось, мы должны предпринимать другие меры”, – подчеркнула она.Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов был подписан президентом Абхазии 9 февраля 2016 года. Законопроект был принят V созывом Парламента Абхазии 18 декабря 2015 года. В республике запрещены аборты даже по медицинским показаниям.Закон неоднозначно был принят в обществе, не раз обсуждалась необходимость внесения поправок. Еще в 2018 году спикер VI созыва Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что закон, запрещающий проведение абортов, преследовал благую цель – улучшение демографической ситуации, однако депутаты поторопились, принимая это решение. Но, несмотря на все разногласия, парламентарии до сих пор так и не рассмотрели возможность внесения поправок в закон.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здравоохранение, рождаемость, запрет абортов