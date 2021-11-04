https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/valeriy-avidzba-prizval-ne-podlivat-kerosin-v-situatsiyu-s-veteranami-1036203378.html
Валерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами
Валерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами
В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста ветеранов и оппозиции. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте... 04.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-04T20:35+0300
2021-11-04T20:35+0300
2021-11-04T23:56+0300
в абхазии
мнение
стрельба в сухуме 30 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036197821_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f1912cfa27b87bd6ce3ef7ce0a8cf06d.jpg
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выйти из сложившейся в Абхазии ситуации можно только с помощью диалога сторон, считает заместитель главы администрации Гудауты Валерий Авидзба."К общему знаменателю нужно прийти. Я понимаю, я сам ветеран войны, имею ранение. Но если мы не будем прислушиваться друг к другу, то никакого будущего у наших детей никогда не будет. Надо сесть за стол переговоров, а не превращать это в политику. Президент принял оппозицию, он им сказал, что если не верят следователям, то они могут потребовать назначить другого следователя. Никто не против. Пускай все будет по закону. Старшее поколение, получив независимость и свободу, сами же ведем к тому, что мы все это потеряем. Наши предки только мечтать могли о независимости. Все прекрасно знают, какой ценой, с какой болью получили свободу и независимость. Я не хочу, чтобы говорили, что мы несостоявшаяся республика", – подчеркнул он.Валерий Авидзба считает, что в сложившейся ситуации необходимо принять мудрое решение и не нагнетать обстановку."И не такие случаи бывали, бывали и похуже. Просто больно и обидно. Я понимаю этих ветеранов. Я не защищаю никого. Но надо по-абхазски прийти к общему компромиссу. Надо сесть за стол переговоров, а не мучить наш народ. Пусть некоторые не превращают эту ситуацию в политику. Надо было начать с Совета старейшин, потушить пожар на месте, а не подливать в него керосин", – добавил он.В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста ветеранов и их сторонников. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Резолюцию с требованием участники акции направили президенту. Глава государства заявил, что дело по инциденту находится в Генеральной прокуратуре и оно может решаться только в правовом поле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/sovetnik-prezidenta-prizval-ne-politizirovat-konflikt-veteranov-i-mvd-1036202888.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/narodnaya-diplomatiya-i-dialog-shamba-o-tom-kak-vyyti-iz-politicheskogo-krizisa-1036202262.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/04/1036197821_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_da9ad0c0bb2082de646de9b6691bdaeb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мнение, стрельба в сухуме 30 сентября
Валерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами
20:35 04.11.2021 (обновлено: 23:56 04.11.2021)
В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста ветеранов и оппозиции. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 30 сентября.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выйти из сложившейся в Абхазии ситуации можно только с помощью диалога сторон, считает заместитель главы администрации Гудауты Валерий Авидзба.
"К общему знаменателю нужно прийти. Я понимаю, я сам ветеран войны, имею ранение. Но если мы не будем прислушиваться друг к другу, то никакого будущего у наших детей никогда не будет. Надо сесть за стол переговоров, а не превращать это в политику. Президент принял оппозицию, он им сказал, что если не верят следователям, то они могут потребовать назначить другого следователя. Никто не против. Пускай все будет по закону. Старшее поколение, получив независимость и свободу, сами же ведем к тому, что мы все это потеряем. Наши предки только мечтать могли о независимости. Все прекрасно знают, какой ценой, с какой болью получили свободу и независимость. Я не хочу, чтобы говорили, что мы несостоявшаяся республика", – подчеркнул он.
Валерий Авидзба считает, что в сложившейся ситуации необходимо принять мудрое решение и не нагнетать обстановку.
"И не такие случаи бывали, бывали и похуже. Просто больно и обидно. Я понимаю этих ветеранов. Я не защищаю никого. Но надо по-абхазски прийти к общему компромиссу. Надо сесть за стол переговоров, а не мучить наш народ. Пусть некоторые не превращают эту ситуацию в политику. Надо было начать с Совета старейшин, потушить пожар на месте, а не подливать в него керосин", – добавил он.
В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста
ветеранов и их сторонников. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Резолюцию с требованием участники акции направили президенту. Глава государства заявил, что дело по инциденту находится в Генеральной прокуратуре и оно может решаться только в правовом поле.