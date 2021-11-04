https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/valeriy-avidzba-prizval-ne-podlivat-kerosin-v-situatsiyu-s-veteranami-1036203378.html

Валерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами

Валерий Авидзба призвал "не подливать керосин" в ситуацию с ветеранами

В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста ветеранов и оппозиции. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте... 04.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-04T20:35+0300

2021-11-04T20:35+0300

2021-11-04T23:56+0300

в абхазии

мнение

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выйти из сложившейся в Абхазии ситуации можно только с помощью диалога сторон, считает заместитель главы администрации Гудауты Валерий Авидзба."К общему знаменателю нужно прийти. Я понимаю, я сам ветеран войны, имею ранение. Но если мы не будем прислушиваться друг к другу, то никакого будущего у наших детей никогда не будет. Надо сесть за стол переговоров, а не превращать это в политику. Президент принял оппозицию, он им сказал, что если не верят следователям, то они могут потребовать назначить другого следователя. Никто не против. Пускай все будет по закону. Старшее поколение, получив независимость и свободу, сами же ведем к тому, что мы все это потеряем. Наши предки только мечтать могли о независимости. Все прекрасно знают, какой ценой, с какой болью получили свободу и независимость. Я не хочу, чтобы говорили, что мы несостоявшаяся республика", – подчеркнул он.Валерий Авидзба считает, что в сложившейся ситуации необходимо принять мудрое решение и не нагнетать обстановку."И не такие случаи бывали, бывали и похуже. Просто больно и обидно. Я понимаю этих ветеранов. Я не защищаю никого. Но надо по-абхазски прийти к общему компромиссу. Надо сесть за стол переговоров, а не мучить наш народ. Пусть некоторые не превращают эту ситуацию в политику. Надо было начать с Совета старейшин, потушить пожар на месте, а не подливать в него керосин", – добавил он.В Сухуме в четверг, 4 ноября, состоялась акция протеста ветеранов и их сторонников. Они потребовали отставки министра внутренних дел, который участвовал в инциденте с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Резолюцию с требованием участники акции направили президенту. Глава государства заявил, что дело по инциденту находится в Генеральной прокуратуре и оно может решаться только в правовом поле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/sovetnik-prezidenta-prizval-ne-politizirovat-konflikt-veteranov-i-mvd-1036202888.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/narodnaya-diplomatiya-i-dialog-shamba-o-tom-kak-vyyti-iz-politicheskogo-krizisa-1036202262.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение, стрельба в сухуме 30 сентября